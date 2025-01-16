Не съездить ли сургутским специалистам из департаментов на учебу в Казань?

Вот, очередная новость из Казани про реставрацию деревянного дома. И фундамент, и крышу, и стены, и внутренности − все отремонтируют. И никаких вопросов. И никаких блеяний про «удручающее состояние».

Реконструируемое здание в два раза старше сургутского Дома пионеров, о котором только ленивый не высказался в том духе, что его реновация невозможна. Последние новости из мэрии − ДП практически намереваются снести и заменить какой-то «современной композицией» (добавим от себя: нафиг никому не нужной).

После крыльца за 20 миллионов, правда, возникает подозрение, что «композиция» вполне потянет на бюджет, сопоставимый с реконструкцией. Но это ж выяснится потом, когда что-либо изменить будет невозможно.

Так не съездить ли сургутским специалистам из департаментов культуры, архитектуры и финансов на учебу в Казань? И привезти оттуда знания, как можно и нужно работать с объектами деревянной архитектуры. Потому что после сноса ДП (не завидую тем, кто на это все же осмелится) в Сургуте не останется ни одного исторического деревянного здания, за исключением усадьбы купца Клепикова.

Кстати, сравните состояние казанской избушки и сургутского Дома пионеров: тоже показательно отношение к муниципальной собственности.