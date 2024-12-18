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​Теперь нам нужна качественно новая система оценки для оказываемых россиянам медицинских услуг

Комментарий к принятой Госдумой РФ декриминализации врачебных ошибок

​Теперь нам нужна качественно новая система оценки для оказываемых россиянам медицинских услуг
Фото Депздрава Югры

Вчера Государственная Дума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект, уточняющий действие пресловутой ст.238 УК РФ.

Напомню, ее название: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продуктов, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Теперь действие статьи УК не распространяется на медработников при оказании ими медицинской помощи.

Из открытых источников известно, что таких дел в стране ежегодно возбуждается более 200, многие из них вызывают справедливое возмущение профессионального сообщества, сопротивляющегося уголовной интерпретации врачебной ошибки или сложного редкого трудного диагноза. Для юристов же суровые профессиональные сложности вызывает разграничение применения статей о причинении вреда здоровью (ст.118), причинении смерти по неосторожности (ст.109), оказании услуг ненадлежащего качества (ст.238).

У меня нет ни радости, ни эйфории от этих изменений уголовного кодекса. Причины роста числа «врачебных» дел глубже, сложнее, подчас деликатнее и при их «разматывании», простите за тавтологию, «наматывается»клубок ох каких непростых ответов и новых вопросов.

Сегодня хотел сказать о другом.

Изменения УК, «медицинская декриминализация» статьи 238-й формирует четкий запрос на изменение внутриврачебной корпоративной оценки качества оказания медицинской помощи. Такой профессиональной оценки его сообществами хирургов, гинекологов, педиатров, которая будет понятна пациентами, их родственникам, будет принята пациентами и родственниками пациентов и (стремления к идеалу не запрещены!) поддержана юристами.

И это уже новый вызов врачебному сообществу. Как произвести такую справедливую оценку, понятную и принимаемую пациентом? Пишите в комментариях.

Да... еще и страховые компании есть. Но об этом в следующий раз.

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Сегодня в 15:32, просмотров: 249, комментариев: 0
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