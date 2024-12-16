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​Средняя зарплата россиян в 2024 при пересчете на доллары составила около $950. Вроде неплохо, но в 2013 году она была $935

Действительно ли растут зарплаты в России?

​Средняя зарплата россиян в 2024 при пересчете на доллары составила около $950. Вроде неплохо, но в 2013 году она была $935
Фото pixabay.com

Когда речь заходит о данных Росстата, у россиян часто возникает откровенное недоверие к цифрам по инфляции и зарплатам. Давайте разберемся с зарплатами. Посмотрим на официальные цифры. На графике вы можете лицезреть среднюю номинальную зарплату в России:

– в 2021 году она выросла на 11,5% до 57 244 руб.,

– в 2022 году +14,1% до 65 338 руб.,

– в 2023 году +14,6% до 74 854 руб.,

– а в 2024 году ожидается +17,5% до 87953 руб.

Важно отметить, что в расчете учитываются не только деньги за отработанное и неотработанное время, но и премии, надбавки, доплаты, оплата питания и другие выплаты.

По реальным зарплатам (за вычетом инфляции) картина тоже неплохая:

– в 2021 году рост составил 4,5% год к году,

– в 2022 +0,3%, в 2023 +8,2%,

– а в 2024 ожидается +8,4%.

Почему зарплаты хорошо растут?

Основной фактор – дефицит труда. Нормой для России считается безработица 4-5%, а сейчас она на историческом минимуме в 2,3%. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь нужных специалистов. Но не стоит забывать и про другую причину – ослабление рубля. За последние два года курс доллара вырос более чем на 68%, с 62 руб. до примерно 105, по данным с Forex.

Кстати, рост зарплат в долларах не такой значительный. Его вы тоже можете наблюдать на картинке. Если в этом году зарплата вырастет до 87 953 руб., при среднем курсе 92,3 руб., это будет около $953. Неплохо, но есть «но»: 10 лет назад, при средней зарплате 32 495 руб., россияне зарабатывали $844, а в 2013 году, с зарплатой 29 792 руб., — $935…

Вывод? Хотя в рублях россияне действительно становятся богаче, в пересчете на доллары ситуация за последние годы особо не изменилась, и это без учета обесценивания доллара...

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Сегодня в 20:12, просмотров: 101, комментариев: 0
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