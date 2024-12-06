Санкции США укрепляют рубль?

На дворе зима, на душе весна — чувство, когда смотришь на укрепление курса рубля последнее время. Хотя, чего греха таить, все это скорее олицетворение анекдота «купи козу, потом продай козу».

Что случилось?

С того момента, как Газпромбанк попал под санкции, начались проблемы с оплатой за экспорт – это привело к ослаблению рубля. Обо всех злоключениях валюты и разности курсов мы писали подробный пост — обязательно прочитайте.

Как было раньше?

Все покупатели газа обязаны были переводить евро в Газпромбанк (как единственному оператору платежей за газ), после чего ГПБ конвертировал их в рубли.

Как сейчас?

Для противодействия санкциям были приняты изменения:

1. Оплата газа через ГПБ теперь будет исключительно в рублях — мол, ищите рубли сами и заносите в кассу.

2. Газпромбанк больше не единственный банк, который может принимать платежи за газ. Теперь в законе формулировка «уполномоченный банк» — т. е. прочие финорганизации могут принимать оплату наравне с ГПБ.

3. Предусмотрен механизм взаимозачетов встречных требований

Выходит, рубль теперь будет укрепляться и дальше?

Тут нельзя сказать наверняка: базовая логистика не изменилась, она просто постепенно возвращается на круги своя. К тому же Силуанов подтвердил, что российские участники находят способы расчетов в обход санкций. Дальнейшего и сильного укрепления рубля никто не ждет, а вот стабилизации — да.

Но риски сохраняются

Впереди нас ждут 15-й пакет санкций от ЕС и новогодние «подарки» от уходящей администрации Байдена. Если санкции затронут импорт — это позитив для рубля, а если вновь пострадает экспорт, то рубль еще может попрыгать вверх.

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