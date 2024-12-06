Почему за ситуацией в Нефтеюганске следят все элиты Югры

Как показала вчерашняя прямая линия Руслана Кухарука, его главная головная боль – ситуация в муниципалитетах округа. Абсолютное большинство вопросов касалось именно проблем муниципального уровня. И это говорит не только о том, что в традициях жителей страны на любую проблему, включая соседей, жаловаться где-то на уровень генпрокурора, а то и президента. Но и о том, что необходимо решать вопрос с профессиональной подготовкой муниципальных кадров, как и вопрос эффективности, а иногда и служебного соответствия глав городов и районов. Задача архисложная, и Наталье Комаровой ее решить не удалось. Да и Руслану Кухаруку будет очень непросто.

Первая ласточка этих проблем – очередное, хочется сказать, традиционное обострение в Нефтеюганске, где новому мэру Юрию Чекунову, избранному всего два месяца назад, дума не одобрила новую структуру городской администрации, не позволив ввести должность не только нового заместителя, но даже советника мэра.

И тут вот что важно.

Первое, совершенно очевидно, что подобная ситуация – это неприкрытая попытка показать мэру «кто в доме хозяин». Это в Нефтеюганске стандартная процедура, которая всегда заканчивается большим скандалом, а иногда и отставкой мэра.В случае с Юрием Чекуновым понятно, что он не нашел язык не с думой, а, прежде всего, с тем кто, по общему мнению, стоит за ней – со Степаном Пыталевым. Найдет ли в будущем? Судя по раздутой публичности конфликта, надежд на это немного.

Второе. Не нужно иллюзий – ситуация в Нефтеюганске проблем не только и не столько мэра Чекунова, а губернатора, который его предложил. И любой удар по мэру следует рассматривать как проверку на прочность главы региона. Да, совершенно очевидно, что Юрий Чекунов не смог использовать те рычаги взаимодействия с думой, которые у него есть. Формальные, например, через фракцию партии власти, а также весь неформальный арсенал. Но это и следовало ожидать, два месяца короткий срок, чтобы настроить весь политический инструментарий в городе. Да и во много это и забота региональных властей – трудно рассчитывать на то, что неподконтрольная мэрии дума вдруг станет лояльной, а поэтому мэру требуется поддержка и политическое сопровождение. Которого, как оказалось, нет.

В итоге, если губернатор округа и его внутриполитический заместитель не смогут разрешить эту ситуацию, то это будет сигналом к нелояльным силам в других муниципалитетах, и тогда округ опять погрязнет в межэлитных конфликтах.

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