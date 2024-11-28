Сургут за 20 лет построил меньше в десять раз, чем Калуга

И опять делюсь новостями городов. Калуга. Ушел в отставку с поста главного архитектора человек (телеграмм-канал, где я прочитал эту новость, пишет про него, что «это наш друг», то есть архитектурная общественность его ценит. Привлекла фраза «за пять лет получилось не все, но очень многое».

«Не все» по-калужски – это: дворец спорта, новая набережная, общественные пространства, «скоро ТЮЗ». Пять лет. Для калужан – дворец спорта, ТЮЗ, набережная, общественные пространства – всего этого маловато. Еще хотят.

Я вообще ничего не понимаю. Сургут за 20 лет построил меньше в десять раз. Половину набережной.

(Бюджет Калуги на 2024 год – 16 млрд рублей; бюджет Сургута – 43 млрд рублей. Население Калуги меньше населения Сургута на 100 000 человек).