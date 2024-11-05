К 75-летию Александра Градского

Александру Градскому накануне исполнилось бы 75. А слушать его я начал лет 25 назад, после того как обменялся с однокурсницей кассетами. Я ей отдал кое-какие шедевры из коллекции постсоветской эстрады, она мне — несколько выпусков «Легенд русского рока». Сборник Градского там был чисто для количества, никому и в голову не приходило, что его можно поставить и послушать. Любопытство, впрочем, перевесило, кассета добралась до магнитофона — так и случилось персональное открытие этого потрясающего артиста.

Серия «Легенды русского рока» хороша была многим — в первую очередь, репрезентативностью трек-листов, дающих точное представление обо всем творчестве этих самых легенд, и не в последнюю очередь — указанием на альбомы, из которых взяты все эти песни, что в доинтернетную эпоху стоило дорого. В общем, впечатлившись сразу первой песней на той кассете — «Ничто в полюшке», я начал поиск дисков Градского, тогда у меня как раз и первый CD-плеер появился. Диски были дорогие, фирменные: пиратить Градского что тогда, что сейчас — так себе бизнес-идея. Когда я решил избавиться от большей части своей обширной фонотеки, рука дрогнула на коллекции АГ — и по сей день любовно собранные компакты стоят на полочке, есть все, включая труднодоступную оперу «Мастер и Маргарита».

Не все было одинаково понятно в его творческом и жизненном пути: так, мимо меня прошла вся эта затея с «Голосом», по сути, погубившая его сначала в переносном смысле, как действующего артиста, а со временем — и в смысле прямом. Впрочем, шоу открыло большой аудитории, каков Градский на самом деле: не самоуверенный высокомерный зазнайка, носящийся со своим голосом и труднопонятным репертуаром, а чуткий наставник молодежи, которая подчас исполняла его песни, оказавшиеся чудными и преисполненными не только голоса, но настоящего таланта. Ну хоть так.

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