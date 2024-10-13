Налог на бездетность в современной России не принесёт пользы

В инфополе вовсю обсуждается введение налога на бездетных для стимуляции рождаемости. Ностальгия по прошлому – не причина возвращаться к мерам, эффективность которых вызывала еще тогда сомнения. Например, к налогу на холостяков и бездетных, действовавшему с 1941 по 1992 год. Мера обязывала бездетных мужчин от 20 до 50 лет и замужних женщин от 20 до 45 лет платить 6% от своего заработка. Если у родителей умирал единственный ребенок, они снова должны были платить налог.

Теперь же предлагается ввести «налог на бездетность», который добавит 3% к подоходному налогу, 5% к налогу на наследство и 0,5% к налогу на имущество для бездетных мужчин и женщин. Подобные инициативы поднимались в 2013, 2017 и 2023 годах, и каждый раз они встречали активное сопротивление. Повторится ли история снова? Очень надеюсь…

Да и зачем, если в современной России уже есть альтернатива – налоговый вычет на детей по НДФЛ: За первого и второго ребенка – 1400 рублей в месяц, за третьего и последующих – 3000 рублей. Кроме того, история показала, что подобные меры не приводят к желаемым результатам и лишь создают дополнительную нагрузку на тех, кто по разным причинам не имеет детей.

Судя по всему, мера предлагается, исходя из беби-бума 1947-1956 годов. Но аргумент «если тогда сработало, почему бы не попробовать сейчас» не учитывает множество факторов. Во-первых, уровень контрацепции сегодня значительно выше. Во-вторых, культурные изменения.

Что пошло не так?

Уже в 80-х годах демография России двигалась к простому воспроизводству населения, но это заняло бы десятилетия. Однако затем СССР распался, и наступила неопределенность. Так, в 1989 году на фоне начавшихся проблем в экономике и товарного дефицита рождаемость в России начала падать: с 16 на 1000 человек годом ранее она снизилась до 14,6. К 1991 г., когда кризис усугубился, рождаемость упала уже до 12 на 1000 человек, а в середине 90-х на фоне обнищания и массовых невыплат зарплаты она достигла 8-9 на 1000 человек. Ситуация начала улучшаться в середине 2000-х, когда из-за роста цен на нефть улучшилось благосостояние россиян. К 2012–2015 годам рождаемость выросла до 13,3 на 1000 человек.

Как решить ситуацию?

Кроме увеличения инвестиций в здравоохранение и стимулирования здорового образа жизни, нужно создать уверенность в завтрашнем дне, что сложно в условиях геополитических рисков. Также важно увеличить число детских садов и обеспечить доступное качественное образование.