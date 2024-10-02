Наводим порядок с электросамокатами в Сургуте

В июле мной инициирован вопрос бесконтрольного использования горожанами электросамокатов. По моим запросам получена информация от УМВД России по ХМАО-Югре в г.Сургуте, Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи, Сургутской клинической травматологической больницы с целью всестороннего изучения вопроса.

Согласно полученной статистике, за 2023 год зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 участников получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, в парковых зонах в 2023 году зафиксировано 4 наезда на несовершеннолетних пешеходов, в одном их которых несовершеннолетний получил тяжкий вред здоровью. С начала прокатного сезона средств индивидуальной мобильности в 2024 году зарегистрировано 6 ДТП, из них 6 человек ранено, а также в 4 случаях несовершеннолетними получены телесные повреждения.

Сургут столкнулся с отсутствием инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, отсутствием контроля использования средств несовершеннолетними и превышением скорости. К проблеме, считаю, необходимо подходить комплексно.

Злостные нарушители по использованию самокатов кикшеринговой компанией уже заблокированы, использование средств несовершеннолетними пытаются ограничить. Также скорость самокатов в скверах, парках и в общественных пространствах должна быть снижена до 10 км/ч.

Договорились вернуться к обсуждению вопроса весной 2025 года.

Депутаты проголосовали за следующее решение – рекомендовать администрации города предоставить:

– предложения по упорядочению движения СИМ на территории города, с учетом вопросов и предложений, озвученных депутатами на заседании комитета;

– информацию о форме (праве) предоставления кикшеринговой компании земельных участков под выделенные зоны для размещения СИМ (учитывая принцип платности использования земельных участков).

Какие, по вашему мнению, меры необходимо применить в Сургуте для грамотного и безаварийного использования СИМов?

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