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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    1801 0
  • ​Первое осеннее северное сияние украсило небо Сургута

    ​Первое осеннее северное сияние украсило небо Сургута

    01 сентября в 16:41
    361 0
  • ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут»

    ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут»

    01 сентября в 15:42
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Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу – 13-миллиардной тонне нефти

Каждый причастный к становлению и развитию нефтегазового сектора в Югре по праву достоин уважения

Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу – 13-миллиардной тонне нефти
Фото admhmao.ru

Уважаемые ветераны и специалисты нефтегазовой отрасли, дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем работника нефтяной и газовой промышленности!

Поколения тружеников нефтегазового комплекса Югры на протяжении десятилетий обеспечивают энергетическую и экономическую безопасность России. На долю автономного округа приходится 40% общероссийской добычи. Мы вместе движемся к очередному историческому рубежу – 13-миллиардной тонне нефти и обеспечиваем стабильное развитие страны. Югра занимает второе место по добыче газа в стране. Суммарный объем природного и попутного нефтяного газа за прошлый год составил 31,5 млрд кубических метров.

Ежегодно мы чествуем профессионалов и предприятия нефтяной и газовой промышленности на конкурсе «Черное золото Югры». Он отмечает заслуги трудовых коллективов за высокую динамику развития и эффективную работу с недрами, социальные и экологические проекты.

Каждый причастный к становлению и развитию нефтегазового сектора в Югре по праву достоин уважения. Ваш успех принято измерять в тоннах и кубических метрах. Мы знаем, что скрывается за цифрами и показателями. За ними стоят ваши железная воля и твердый характер.

Предприятия отрасли вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Энергия нефти и газа качественно меняет жизни людей, облик наших территорий и помогает развиваться родной Югре. Во многом благодаря вашим трудовым успехам, рабочие поселки выросли в современные и комфортные для жизни города.

В истории нашего нефтегазового края – подвиги, рекорды и достижения предприятий. Мы с гордостью рассказываем о них потомкам. Благодаря ответственному отношению к делу, современное поколение нефтяников и газовиков открывает новые месторождения и достойно отвечает на вызовы времени.

Спасибо вам за самоотверженный труд на благо Югры и всей страны, за верность выбранной профессии. Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и добра!


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01 сентября в 09:20, просмотров: 351, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
01 сентября в 09:28
С Днём нефтяника, ветераны сургутской нефти! Спасибо за добытые сургутский миллиард тонн нефти, здоровья и всего доброго!

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