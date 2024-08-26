Как борьба с мошенниками в России принесет дискомфорт обычным гражданам

В 2023 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 83,4%. Казалось, что доля расчетов наличкой продолжит падать, но появились проблемы. Что создает препятствие безналичным расчетам сейчас?

Как ни удивительно, сейчас основные проблемы идут не от ухода поставщика POS-терминалов Ingenico в прошлом году. В данный момент препятствия создает наш собственный регулятор в попытке защитить людей от мошенников. С 25 июля российские банки обязаны блокировать переводы, если сотовые операторы сообщают, что клиенту поступают подозрительные звонки или SMS. В противном случае банк обязан вернуть деньги клиенту в течение 30 дней.

Каковы последствия такого регулирования?

Теперь россияне сталкиваются с тем, что их карты и счета внезапно блокируются по 161-ФЗ (федеральный закон о национальной платежной системе – прим. ред.). Самое неприятное в этой ситуации — человек автоматически попадает в черный список всех банков. Если у тебя нет наличных денег под рукой, ты оказываешься в затруднительном положении: ни расплатиться в магазине, ни снять деньги в банкомате.

И это еще не все:

– ЦБ рассматривает заявления об исключении из черного списка в течение 15 дней, и ускорить этот процесс невозможно ни через банк, ни самостоятельно.

– И даже после исключения из реестра информация о предыдущем включении может продолжать негативно влиять на ваши отношения с финансовыми учреждениями.

К чему все это приведет?

Старший вице-президент Сбера предупредил, что чрезмерное регулирование платежных систем может вернуть популярность наличным деньгам. До кардинального обвала безналичных платежей дело, скорее всего, не дойдет. Но такие ситуации в очередной раз напоминают, что не стоит держать все яйца в одной корзине.

Выводы?

Помимо разных счетов, всегда полезно иметь немного наличных под рукой. Ситуация напоминает события шестилетней давности, когда компании попадали в черные списки. Что касается мошенников, они, как всегда, найдут обходной путь. Боюсь, что сама цель этой инициативы не будет достигнута, зато жизнь усложнится в разы.

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