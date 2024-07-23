Пора исправлять ошибки: заборы не нужны, газоны – не для машин, бесплатные паркоместа – анахронизм

Мой блог о ненужных заборчиках, которые в Сургуте нужно сносить в массовых количествах, вызвал живой отклик читателей (спасибо, приятно). И в комментариях зашел разговор о том, что эти несчастные оградки выполняют одну важную социально-благоустроительную функцию – не дают автомобилистам парковать свои машины на газонах. Поэтому складывается внешне стройная логика: уберем заборчики – и наши тротуары будут уничтожены личным транспортом, которому вроде как некуда деваться из-за недостатка паркомест.

На самом деле все не так. Для начала отделим мухи от котлет – лишние заборы портят городскую среду и с визуальной, и с организационной точки зрения. Их вообще должно быть чем меньше, тем лучше. В огромном количестве случаев они служат ложным богам отечественных устаревших и не имеющих смысла ГОСТов, создавая то, что называется «театром безопасности». По-моему, это очевидно.

Паркование автомобилей на газонах, оказывающихся беззащитными в отсутствие оградок, – нарушение и правил общежития, и элементарных местных законов. За это полагается ответственность, к которой автомобилистов может и должна привлекать административная комиссия и другие структуры, типа контрольного управления. Если они этим не занимаются или занимаются недостаточно эффективно – это надо ставить на вид и поднимать вопрос со своими депутатами, писать в прокуратуру и так далее. А вообще город должен такие моменты отрабатывать на полном автомате.

Сейчас, к слову, самое время об этом поговорить еще разок, потому что пришел новый глава, которому нужно показать свои управленческие и организаторские способности. Но явно не стоит следовать логике: «снесем забор – нам убьют газон машинами, поэтому не надо сносить забор». Нужно и бессмысленную и портящую среду оградку спилить, и отстоять право на чистый и не забитый автомобилями газон возле дома. Все это более чем выполнимо.

А что касается нехватки парковочных мест – тут, боюсь, городской власти нужно проявить волю и соответствующую ситуации жесткость. И задать логичный вопрос: а кто вам, дорогие автомобилисты, гарантировал наличие бесплатной парковки? Когда вы покупаете коня, вы же не ожидаете, что к нему будет прилагаться бесплатная конюшня / стойло? Если вы соберетесь купить легкомоторный самолет (а они стоят плюс-минус как премиальные машины) – вы, наверное, подумаете, где он будет стоять и обслуживаться? А с личными автомобилями у нас какая-то темная магия без разоблачения – люди их покупают, но при этом полагают, что место для их парковки найдется как-то само и безо всяких проблем. Это еще один пример кривой логики, которую нужно выправлять.

Только не надо сейчас рассуждать на тему: «Мы же платим транспортный налог и всякие топливные акцизы» – этих копеек не хватит даже на строительство и содержание дорог, не говоря уж о паркоместах.

Человек рождается преимущественно с двумя ногами, при помощи которых он перемещается в пространстве. Так что вот кому местная власть точно должна обеспечить лучшие условия – так это пешеходам. На втором месте по приоритетам находятся те, кто двигается на личном транспорте, не разрушающем среду – велосипедах, самокатах и так далее. Далее – транспорт, который, может, тяжелый и даже неслабо чадит дымом в атмосферу (хотя и это необязательно), но перевозит сразу много людей – то есть автобусы и прочее. И в самом конце этой цепочки приоритетов должны быть машины – они громоздкие, представляют опасность при плохом уровне вождения, пыхтят в воздух всякими неприятными веществами, и при этом требуют больше всех остальных вышеперечисленных места в пространстве и инфраструктуры в виде дорог, развязок, парковок.

Так что, перефразируя известное выражение футболиста Андрея Аршавина: «Ваши парковки, дорогие автомобилисты – это ваши проблемы». Максимум, что город должен сделать в этой ситуации – это создать четкую и прозрачную систему инфраструктуры и привязанных к ней материальных стимулов, чтобы владелец машины знал – можно заплатить за свое паркоместо и быть уверенным, что оно у тебя есть и оно тебя ждет недалеко от дома. Все остальное – от лукавого.