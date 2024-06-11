Каково положение Сургута в конкуренции за перспективных и прогрессивных людей

Хочу поделиться с вами одной картинкой, которую случайно выхватил в соцсетях. Есть в Тюмени набережная. В одной из точек на ней располагается «Контора пароходства» – некогда старое разваленное кирпичное здание, которое местные власти почему-то не стали сносить, а создали там мультимедийную и модную молодежную площадку. Я там однажды побывал на встрече губернатора Александра Моора с журналистами, но кучу раз слышал о мероприятиях, лекциях, выставках, тусовках и концертах, которые в «Конторе» или рядом с ней регулярно проходят.

Так вот, фотография – это концерт группы «Моя Мишель», который состоялся 8 июня в рамках фестиваля «Музсходка» на площадке у «Конторы пароходства». Судя по всему, там собрались тысячи молодых тюменцев. Всем было хорошо, весело, красиво, без каких-либо инцидентов. Причем «Музсходка» – это не что-то эпохальное. Заметное мероприятие, но не более того.

В Сургуте, напомню, главный концерт по случаю 430-летия города увели с открытых площадей в Ледовый дворец по каким-то публично не озвученным соображениям. По всей видимости, речь о безопасности, но тогда не очень понятно – ее понимание в Сургуте и Тюмени разное?

Я ни на что не намекаю. Просто задам риторический вопрос, на который не жду ответа, чисто на внутренние размышления: как вы думаете, какой образ мысли и действия должен быть у города и его власти, чтобы выигрывать конкуренцию за молодых, умных, прогрессивных и перспективных людей? Как в Сургуте или как в Тюмени?