Сургутяне получили ценнейшие знания – что можно надавить на власть и защитить свой интерес

В Сургуте введут два новых маршрута общественного транспорта. Это случилось благодаря тому, что жители города оставили шесть тысяч обращений к местной власти, из которых треть удалось сгруппировать по географическому принципу и удовлетворить при помощи двух маршрутов. Администрация утверждает – работа по сбору обратной связи и корректировке сети будет продолжаться в постоянном режиме. Кстати, например, совсем недавно были озвучены принципы, по которым власти расставляют приоритеты ремонта дорог. Один из пунктов – жалобы и обращения граждан.

Это подсказка, которой многие сургутяне пользуются, но многие забывают. И я об этом много говорил, но сейчас есть повод повторить – для власти в целом и для конкретного чиновника в частности существует только один тип людей – недовольные и жалующиеся, но не просто, а делающие это правильным образом.

Критику решений власти на кухне не услышит никто. Злые комментарии в соцсетях – уже лучше, но явно недостаточно, им нужно скопиться в критмассу. А вот звонить и писать напрямую или через всякие электронные сервисы – вот это достойный подход. В этом смысле бюрократия, как лягушка, видит только тех, кто перед ней движется. Всех остальных для нее как будто и не существует.

Да, жалобы и обращения не гарантируют успех. Можно долго обивать пороги и писать письма во все инстанции, и не добиться ничего. Так бывает. Но если и этого не делать, то успеха не будет с вероятностью 146 процентов. Проверено многократно. А те тысячи сургутян, которые получат два новых автобусных маршрута, расскажут вам другую историю – как они сражались с администрацией и добились успеха.

Плохая новость в том, что подобное противостояние граждан и различных властей будет продолжаться вечно. Базис этого процесса заложен в саму структуру человеческой самоорганизации.

Известные экономисты Джеймс Робинсон и Дарел Асемоглу написали книгу «Узкий коридор». Ее суть в том, что в каждой стране в каждый период истории происходит игра в «тяни-толкай» между властью и обществом. Если власть передавливает и побеждает – устанавливается диктатура, если общество слишком сильно ослабит государство – может начаться хаос. Наиболее эффективный, мирный и приятный вариант бытования формируется там, где между властью и обществом устанавливается некоторый паритет. Но это не значит остановку борьбы между этими сущностями. Это значит, что процесс продолжается без очевидных перегибов с одной из сторон, благодаря чему сохраняется равновесие. Поэтому коридор и узкий.

Чему нас учат Робинсон, Асемоглу и история с обновлением маршрутной сети в Сургуте? Тому, что граждане, если они хотят комфортной и приличной жизни, должны постоянно следить за своей властью. И не держать недовольство определенными решениями и ситуациями в себе, а, осознав свой интерес и, желательно, объединившись с единомышленниками, громко заявить о себе и требовать сатисфакции. Если кто-то в ответ скажет вам, что все подобное бесполезно, и ни на что повлиять нельзя – значит, он либо сам пребывает в состоянии социальной выученной беспомощности, либо подвизался быть глашатаем этой смертельно опасной для общества болезни.

Так что я оцениваю сургутскую реформу общественного транспорта позитивной с разных точек зрения. Потому как она запустила крайне долгожданные и давно просроченные изменения непосредственно на дорогах Сургута, но и дало тысячам горожан опыт эффективного отстаивания своих прав и интересов во взаимодействии с властью. Последнего нам всем нужно как можно больше.