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Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте

В Сургуте запустят два новых автобусных маршрута после изучения обращений горожан

Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте
Фото: администрация Сургута

В конце августа − в начале сентября в Сургуте запустят два новых автобусных маршрута под номерами 27 и 37. Их разработали после многочисленных обращений горожан.

«С 20 мая общественный транспорт работает по новой схеме движения, с этого же времени через соцсети и в центр приема обращений жителей поступило около шести тысяч сообщений и звонков. Из них более 31% касались того, что люди испытывали сложности добраться по направлениям НГДУ-Строитель-Дом Советов, НГДУ-Ленина, Больничный комплекс-50 лет ВЛКСМ, Пушкина-Строитель-парк Энергетиков-Дом Советов, Островского-Больничный комплекс», − пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Это не последние изменения в маршрутной сети. Работа по корректировке будет продолжена на постоянной основе. «Комиссия, действительно, будет работать на постоянной основе. Прекращать мы ее не собираемся. Сегодня мы провели очередную комиссию, по результатам которой принято решение администрацией города о внедрении новых двух маршрутов. Считаем, что это решит множество сложностей, возникающих у жителей Сургута, − добавил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. − Мы видим снижение количества жалоб. Это обусловлено двумя факторами. Повлияла работа комиссии и отклик на предложения, которые дают горожане, а также сейчас летний период, когда многие находятся в отпусках и не пользуются общественным транспортом».

Отметим, что рабочая группа разработала новые маршруты следующим образом:

Маршрут №27: с остановки Больничный комплекс по следующим остановкам − магазин Восход − кинотеатр Аврора − Бахилова − Камертон − Травматологический центр − Центр Адаптивного спорта − совхоз Северный − 50 лет ВЛКСМ − Бахилова и обратно.

Маршрут №37: с остановки Больничный комплекс по следующим остановкам − проспект Набережный − гостиница Обь − Майская − Дом Советов − Газпром − Строитель − 50 лет ВЛКСМ − Пушкина − Островского − Камертон − школа №1 по маршруту через остановки магазин Изумруд − Губкина.

«Люди понемногу привыкают, но конкретная притирка начнется, я думаю, с сентября. И эти решения, которые мы принимаем сейчас, они учитывают эту ситуацию. На эти два новых маршрута, по информации департамента городского хозяйства, в период с 1 сентября по 20 декабря, выделили порядка 20 млн рублей за счет экономии средств», − отметил депутат Думы Сургута Богдан Гужва.

Напоминаем, что тестирование новой схемы маршрутной сети будет проходить до 1 сентября 2023 года. В реформу планируют вносить изменения на основе предложений и замечаний горожан. Так, ранее в Сургуте скорректировали два автобусных маршрута.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 244, комментариев: 0
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