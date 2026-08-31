В аэропорту Сургута 31 августа задерживается масса рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Сургута 31 августа задерживаются сразу несколько рейсов, причем вылет в Санкт-Петербург перенесли почти на 17 часов — с 04:55 до 21:45. Информация об изменениях следует из онлайн-табло аэропорта.

На вылет также задержан рейс в Сочи: вместо 06:20 он должен отправиться в 16:00. Вылет в Краснодар перенесли с 08:40 до 14:30, рейс по направлению Нижнекамск — Тобольск с временем 11:40 задержан до 15:15. Самолет в Самару вместо 21:55 должен вылететь в 00:00 уже 1 сентября. Рейс в Махачкалу, запланированный на 05:05, уже отправился в 10:48.

Задержки есть и на прилет. Рейс ЮТ522, указанный на табло по направлению Сочи — Ханты-Мансийск, задержан до 14:00. Самолет из Бугульмы вместо 11:00 ожидают в 16:05, из Казани — в 17:43 вместо 15:05, из Челябинска — в 19:10 вместо 16:30. Также задерживаются рейсы из Екатеринбурга, Краснодара и Антальи.

Предыдущий инцидент с массой задержек рейсов в Сургуте был 24 августа, тогда в основном проблемы были у самолетов на юг России.