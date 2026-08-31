Врачи Сургутской ОКБ сохранили зрение рыбаку после попадания крючка в глаз

Врачи Сургутской окружной клинической больницы сохранили зрение 58-летнему рыбаку после того, как сорвавшаяся блесна зацепила ему глаз. Об этом сообщил Депздрав Югры. Житель Октябрьского района Николай Зотов самостоятельно извлек крючок и поступил в больницу уже с утратой предметного зрения на поврежденном глазу. Офтальмологи обнаружили повреждения роговицы и радужки, а также травматическую катаракту.

Лечение провели в два этапа. Сначала врачи обработали рану и восстановили целостность роговицы. Затем специалисты удалили поврежденный хрусталик, установили искусственный и реконструировали зрачок, восстановив его форму, размер и положение.

Сейчас мужчина снова видит, однако ему предстоит длительная реабилитация и постепенное восстановление зрения. Врачи напоминают, что при травмах глаза нельзя самостоятельно извлекать инородные предметы, особенно рыболовные крючки с зазубринами: это может усилить повреждение тканей.

Кстати, после случившегося рыбак вернулся к своему увлечению и все же поймал ту самую щуку. Вес рыбы составил 8 килограммов.

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