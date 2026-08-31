Суд Нефтеюганска взыскал с осужденного 65 тысяч рублей за содержание в колонии

Нефтеюганский районный суд взыскал с осужденного более 65 тысяч рублей расходов на его содержание в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры. Мужчина находился в ФКУ ИК-15 с марта по декабрь 2025 года. Он устроился подсобным рабочим, однако вскоре перестал выходить на смены. После этого начальник учреждения признал его злостным нарушителем и перевел в штрафной изолятор.

Поскольку деньги на лицевой счет заключенного не поступали, у него сформировался долг за питание, одежду и средства гигиены. Общая сумма достигла 65 169,31 рубля. Суд указал, что трудоспособные осужденные обязаны работать и возмещать расходы на свое содержание из заработка. Размер задолженности подтвердили справками учреждения и медицинским заключением.

В итоге суд взыскал с мужчины 65 169,31 рубля, а также 4 тысячи рублей государственной пошлины в бюджет Нефтеюганска.

Недавно суд постановил, что сургутянка должна заплатить 2 млн рублей за то, что фиктивно зарегистрировала у себя пять человек.