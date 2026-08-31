Директор департамента образования Сургута рассказала, какие изменения ждут школьников в новом учебном году

С нового учебного года в школах Сургута изменится содержание ряда предметов. В частности, курс «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два направления − безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

«Система образования вообще − движимый процесс, и регулярно, ежегодно происходят изменения в части образовательных программ», − отметила она.

Безопасность жизнедеятельности будет посвящена разным ситуациям, с которыми ребенок может столкнуться в быту, на улице и на дороге. Начальная военная подготовка будет включать темы гражданско-патриотического воспитания и защиты Родины.

Изменения также коснутся обществознания и иностранных языков. В школах сократят количество часов на изучение иностранного языка, а обществознание будут преподавать с 9 класса − раньше предмет начинали изучать в 6-7 классах.

Кроме того, с первого полугодия 2026-2027 учебного года во всех школах Сургута введут курс «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). На него предусмотрено 17 часов.