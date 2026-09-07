Более половины россиян замечают тревогу среди окружающих

Более половины россиян считают, что среди их родных, друзей, коллег и знакомых сейчас преобладает тревожное настроение. По данным Фонда «Общественное мнение», с которыми ознакомился СИА-ПРЕСС, на 30 августа 2026 года так ответили 52% опрошенных. Спокойное настроение среди окружающих отмечают 40%, еще 7% затруднились ответить.

Год назад картина была обратной. Согласно графику ФОМ, на 31 августа 2025 года тревожное настроение отмечали 38%, а спокойное – 55%.

Рост тревожности фиксировали и другие исследования. В марте СИА-ПРЕСС писал, что к февралю 2026 года высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики отмечался у 31% россиян: 66% испытывали тревогу при мысли о своих финансах, 84% боялись роста цен, 74% – экономического кризиса.

К темам, которые тревожат россиян, в 2026 году относятся: топливный кризис, ограничения VPN и цифровых сервисов, отключения мобильного интернета, атаки беспилотников и диверсии. Такие данные приводит «Национальный индекс тревожностей» КРОС по итогам второго квартала. Исследование основано на анализе обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Кстати, среди читателей СИА-ПРЕСС большинство (89,2%) пользуются VPN.

В Югре свежего регионального среза пока нет. По последним доступным данным КРОС за 2024 год, жителей округа чаще всего беспокоили тема мигрантов, финансовое и телефонное мошенничество, а также рост цен.

А что в Сургуте?

По Сургуту свежих данных об общем уровне тревожности также нет. Но понять, из-за чего переживают горожане, помогают местные опросы.

Например, летом 2025 года СИА-ПРЕСС спросил читателей, как они относятся к убыткам «Сургутнефтегаза». На сайте 56,8% участников признались, что эта ситуация их тревожит, 35,8% отнеслись к ней спокойно. В телеграм-канале тревогу отметили 49% участников.

Еще больше беспокойства вызвала экономическая ситуация в стране. В опросе СИА-ПРЕСС от 23 апреля 2026 года 86,1% из 101 участника ответили, что тревожатся из-за нее. Не переживают по этому поводу 9,9%.