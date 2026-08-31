Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Сентябрь подарил Сургуту немало важных событий, которые сегодня стали частью истории города. В нашем обзоре − юбилеи школ, Сургутского хлебозавода, «Обьнефтегазгеологии», открытие памятников и другие памятные даты месяца.

1 сентября

50 лет назад, в 1976 году, в Сургуте организовали Обское производственное геологическое объединение по разведке нефти и газа («Обьнефтегазгеология»). Первым генеральным директором стал Н. М. Морозов. С 2001 года предприятие входит в состав ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть». Основной вид деятельности − добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

45 лет назад, в 1981 году, открылась средняя общеобразовательная школа №1 (сейчас − МБОУ СОШ № 1). Первым директором была Валентина Копылова. Сегодня в школе учатся около 1500 детей и работают более 100 педагогов. Здесь реализуют программы по развитию экономических компетенций школьников. С 2016 года школа является окружной пилотной площадкой Центрального банка Российской Федерации, с 2017 года − ресурсным центром по повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов. В 2024 году школа стала участником проекта «Бизнес-классы Югры». Сейчас директор учреждения − Татьяна Катербарг.

40 лет назад, в 1986 году, открылась средняя школа №18 (сейчас − МБОУ СОШ №18 им. В. Я. Алексеева). Первым директором стал Андрей Рюпин. Сегодня в школе учатся более 1300 детей и работают свыше 60 педагогов. Здесь углубленно изучают обществознание, историю и математику, большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. В школе работают объединения «Юные жуковцы», «Дорожный дозор», отряд «Юнармия» и школьный музей. В 2011 году учреждению присвоили имя коренного сургутянина, участника Великой Отечественной войны Виталия Алексеева. В 2020 году школа стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в Югре.

25 лет назад, в 2001 году, при Колледже русской культуры им. А. С. Знаменского создали Хор мальчиков и юношей. Коллектив участвует в пасхальных хоровых ассамблеях и неоднократно становился обладателем Гран-при епархиальных конкурсов детских хоровых коллективов «Духовная песнь православной Сибири». Руководитель хора − Иван Фоминых.

10 лет назад, в 2016 году, в Сургуте открыли памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников «Сургутнефтегаза». Его создал авторский коллектив некоммерческого Фонда скульпторов России «Единение» под руководством Алексея Тютнева.

5 сентября

60 лет назад, в 1966 году, в Сургуте открылась Детская юношеская спортивная школа №1 (сейчас − МБУ ДО спортивная школа олимпийского резерва №1). Первая спортивная школа города приняла 256 учащихся. Сегодня здесь развивают пять видов спорта: греко-римскую борьбу, художественную гимнастику, ушу, шахматы и шашки. За годы работы школа подготовила более 10 мастеров спорта международного класса, а ее воспитанники из отделений греко-римской борьбы и ушу входят в состав сборной России для подготовки к международным соревнованиям. Директор − Светлана Кадочникова.

55 лет назад, в 1971 году, родилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №46 с УИОП Светлана Иванова. В Сургуте она работает с 1993 года. Разрабатывает образовательные проекты и курирует инновационную деятельность на региональном уровне. Имеет звание ветерана труда. Награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2005) и знаком «Почетный работник общего образования» (2010).

17 сентября

65 лет исполняется заслуженному работнику здравоохранения региона (2014), отличнику здравоохранения (2011), главному врачу КУ ХМАО − Югры «Станция переливания крови» Юрию Чемакину. Он родился в селе Агарак Юргинского района Тюменской области. В 1984 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». После интернатуры по хирургии работал врачом-хирургом в Юргинской центральной районной больнице, с 1988 года заведовал хирургическим отделением. В 1991 году переехал в Сургутский район, где возглавил участковую больницу в поселке Ново-Федоровский. В 1993 году стал начальником органа управления здравоохранением Сургута. С октября 1998 года занимает должность главного врача Сургутской станции переливания крови.

18 сентября

35 лет назад, в 1991 году, образовали Сургутскую районную централизованную библиотечную систему (сейчас − МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»). Сегодня она объединяет 13 библиотек в 12 населенных пунктах Сургутского района. Первым директором была Вера Новосёлова (с 1991 по 2011 год), теперь системой руководит Ирина Ковалёва.

20 сентября

50 лет назад, в 1976 году, создали СГМУП «Сургутский хлебозавод». Первым директором стала Людмила Белова. Предприятие выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия и снабжает ими Сургут и Сургутский район.

24 сентября

10 лет назад, в 2016 году, в сквере Центральном открыли памятник легендарному герою Советского Союза, первому командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.

Также в сентябре:

35 лет назад, в 1991 году, вышел первый номер окружного историко-культурного журнала «Югра». Первым редактором стал Валерий Белобородов. До 1995 года журнал издавался в Ханты-Мансийске, затем − в Сургуте, а с 2000 года − снова в Ханты-Мансийске.

25 лет назад, в 2001 году, на базе МУК ДК «Магистраль» создали ансамбль танца «Солнечные зайчики», который позднее переименовали в образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Flex». Сегодня в коллективе занимаются 75 участников от 5 до 19 лет, в репертуаре − более 45 номеров. Ансамбль участвует в городских и окружных мероприятиях, представляет Сургут на фестивалях и конкурсах российского и международного уровней. Сейчас коллектив работает на базе МАУ «Городской культурный центр». Бессменный руководитель − Людмила Голубенко.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год». Подготовлено Центральной городской библиотекой имени А. С. Пушкина