Сургутяне могут увидеть историю Дальневосточной Победы

Вчера, 5 сентября, в сургутском историческом парке «Россия – Моя история. Югра» открылась мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру». Она посвящена событиям августа-сентября 1945 года, которые стали завершающим этапом Второй мировой войны, говорится в соцсетях парка.

Экспозиция рассказывает о вступлении Советского Союза в войну с Японией, Маньчжурской стратегической операции, освобождении Южного Сахалина, Курильских островов и Кореи.

Посетители могут увидеть архивные документы, фотографии, исторические экспонаты и мультимедийные материалы. Отдельное внимание уделено историям советских воинов, участвовавших в боевых действиях на Дальнем Востоке.

Выставка рассказывает не только о военных событиях, но и о том, как люди возвращались к мирной жизни после окончания войны. Экспозиция будет работать в Сургуте до 18 октября.