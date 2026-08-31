Власти Сургута пояснили, зачем снесли футбольную площадку во дворе на проспекте Мира, 19

Житель Сургута пожаловался на снос футбольной площадки во дворе домов на проспекте Мира, 19 и улице Лермонтова, 4/2. По его словам, с территории убрали ворота и ограждение, и теперь детям негде играть в футбол. Видео опубликовали в группе «К-Информ» во ВКонтакте.

«Было хорошее футбольное поле во дворе Мира, 19, Лермонтова, 4/2, огороженное. Срезали ворота, срезали забор. Ребятня приходит, а поля нет, играть негде в футбол», – говорит автор видео.

В администрации города пояснили, что демонтаж стал вынужденной мерой.

«Ни застройщик, ни управляющая компания не выразили готовности взять объекты на баланс и заниматься их содержанием», – ответили представители мэрии в комментариях под постом.

Жителям предложили создать новую площадку с помощью инициативного бюджетирования. Для этого инициативной группе микрорайона необходимо обратиться в МКУ «Наш город» и подготовить проект благоустройства двора.

При этом вопрос о будущем футбольной площадки жители поднимали еще ранее. Так, 6 июля кандидат в депутаты Думы Сургута восьмого созыва Елена Бубович сообщала, что вместе с жителями ТОС №25 занимается подготовкой документов для участия в инициативном бюджетировании.

«Очень хочется, чтобы уже в ближайшее время во дворе появилась новая современная спортивная площадка. Сейчас занимаемся всеми необходимыми вопросами, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Но решили не ждать. Чтобы ребята уже этим летом могли с удовольствием играть в футбол, заменим сетки на воротах во дворах по адресам: ул. Лермонтова, 4/2 и ул. Мира, 19», ‒ указала Бубович в своих соцсетях.

Однако позднее жители заметили, что площадку начали демонтировать. В комментариях под публикацией Бубович сургутянка Майя С. рассказала, что ситуация вызвала недовольство родителей.

«У нас за пару дней в общедомовом чате УК «Уют» просто скандал разразился. Родители очень недовольны тем, что поле убирается. <...> Вот только прошла работа по замене сеток, дети недоумевают, будет у них поле теперь или нет», – написала она.

На прошлой неделе, 24 августа, Елена Бубович ответила, что демонтаж площадки не был ее инициативой: «От жителей Мира, 19 поступили жалобы в прокуратуру на плохое состояние площадки и ее травмоопасность. От прокуратуры поступило предписание о сносе площадки. УК «Уют» по предписанию обязаны ее снести».

По ее словам, сейчас совместно с ТОС №25 готовится проект новой спортивной площадки с тренажерами. Заявку на финансирование планируют направить в администрацию до конца года.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута для уточнения информации. Материал будет дополняться.