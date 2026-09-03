Судьба коренной жительницы Югры в истории страны

Будучи еще школьницей, я неоднократно слышала от своего отца про активистку с необычным красивым именем Хиония, и решила, во что бы то ни стало встретиться с этой женщиной ханты, живой легендой истории нашего округа. И вот, спустя десятилетия, наша встреча состоялась.

…Дверь квартиры номер 46 по улице Разина в окружном центре мне открыла дочь Хионии Петровны Пухленкиной — Светлана Владимировна: «Проходите, но мама еще спит. Вчера, когда я ей сказала, что вы придете, она всю ночь не спала. Вспоминала прожитые годы. Волновалась».

Что снилось после вспыхнувших вновь воспоминаний 92‑летней женщине, почетному гражданину города Ханты-­Мансийска? Может быть, как она приобщала детей из юрт к европейской цивилизации? А может, когда три созыва подряд представляла национальный округ в Верховном Совете СССР? Или, когда, будучи уже в возрасте, без малого двадцать лет собирала для музея архивные документы по округу? Это все этапы биографии Хионии Петровны, и каждый из них по-своему важен, отпечатался в ее совершенно седой голове.

Хиония Пухленкина избиралась депутатом Верховного Совета СССР четыре созыва 1946-1958 годов

Справка «НГ»: Хиония Пухленкина — отличник народного просвещения, заслуженный работник культуры автономного округа, Почетный гражданин города Ханты-­Мансийска. Имеет правительственные награды, среди них: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Сиротство

Хиония родилась в маленькой хантыйской деревне Сахали 3 апреля 1916 года в семье предпоследним, семнадцатым ребенком. Еще в младенчестве лишилась мамы, а когда училась в третьем классе, ослеп отец. Одиннадцатилетнюю Хину отправили в Тобольский детский дом. В фабрично-­заводском училище получила рабочую специальность модельщика по мебели. Делала табуретки и тумбочки для пароходов и катеров Тюменской судоверфи. Голодно жили девчонки, и так сильно хотелось домой. И как только представилась возможность, девушка уехала в свою деревню. В родных стенах постепенно стали забываться все неприятности и трудности. Но вскоре умер отец.

Возложение цветов к памятнику Ленина на центральной площади в городе Ханты-Мансийске. 1987 год

Как говорится, «нет худа без добра» — приехала в деревню двоюродная сестра Хионии и увезла ее, шестнадцатилетнюю, в село Самарово. После окончания национальной семилетней школы Хина поступила в педагогический

техникум.

Трудовые будни

После успешного окончания техникума Хиония Пухленкина была направлена в Ягано-­Куртскую начальную школу Октябрьского района учителем начальных классов.

В военные годы работала в народном образовании: инспектором Октябрьского района и заведующей Низямской национальной школой-­интернатом. Учила все четыре класса, в то же время была техничкой. Для интерната сами валили лес и вместе с учениками пилили его на дрова, вывозили. Заготовляли сено для фермы. Летом рыбачили.

В годы учительства в национальных школах Хионии пришлось много работать по привитию навыков санитарной культуры женщинам-­ханты. Одновременно занималась ликвидацией неграмотности и малограмотности среди взрослого населения. Ее часто можно было видеть на колхозных собраниях, она приходила в каждый дом, успокаивала женщин, ведь шла вой­на. Да и самой-то было несладко: муж тоже воевал, а на руках маленькая Светланка. Так и не встретила моя героиня своего Владимира — в августе победного года пришла похоронка, где сообщалось, что 2 января 1945‑го он скончался в госпитале от ран. Похоронен в Каунасе.

Дальнейшие перспективы

В местных партийно-­советских органах приметили молодую учительницу, оценили ее деловые качества, умение общаться с людьми. Она не кривит душой, когда благодарит советскую власть за то, что та вывела ее на большую общественно-­политическую дорогу.

В январе 1946 года жизнь Хионии Петровны круто изменилась: ее выдвинули, а потом избрали депутатом Верховного Совета СССР. Судьба перелистнула еще одну страницу: вчера — рядовая учительница, сегодня — государственный деятель.Четыре раза (три созыва подряд) избиралась Хиония Петровна Пухленкина депутатом Верховного Совета: «И вот я в послевоенной Москве, поселили меня на Петровке в гостинице «Заря». Большой Кремлевский дворец, проверка пропусков. Я во что бы то ни стало хочу близко увидеть Сталина. Но как? Решаюсь на такой шаг: усаживаюсь в первых рядах с украинской делегацией, тюменцы сидели далеко. И вот появляются члены правительства и среди них — Сталин. Зал устраивает овации. Сталин садится во второй ряд. Он всегда там сидел, когда присутствовал на открытии сессий.

Я заседала в Совете Национальностей, председателем Совета был знаменитый латышский писатель Лацис, — рассказывала Хиония Петровна. — С Ворошиловым, Молотовым, Кагановичем, Буденным, Микояном встречались на приемах, которые правительство устраивало по праздникам и в честь приезда зарубежных гостей.

Помню, была на приеме в честь шведской, югославской, сирийской, индийской делегаций. С женой посла Индии в СССР госпожой Менон несколько раз беседовала, так как в округе возглавляла тогда отдел по работе среди женщин, а госпожа Менон занималась женским движением в Индии. Хорошо помню Мао Цзэдуна, когда он приезжал на празднование 40‑летия Октября.

Высокое доверие народа всегда старалась оправдать не только честным трудом и добросовестным к нему отношением, но и активным участием в общественной жизни, особенно в избирательном округе».

Ответственная работа депутата

В 1952 году Хиония Петровна окончила Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Почти четверть века отдала она этой сложной по тем временам работе. Нет, наверное, того места на карте округа, где бы она не была.

«Вот от Сахалей и началась дорожка, — вспоминала Хиония Петровна, — Почетно быть депутатом, что и говорить. Но, наверное, думают, что путь депутата — это слова, торжественные встречи. Нет, это, прежде всего, постоянные тревоги, заботы о том, чтобы сделать для избирателей все, что они от тебя ждут. В Москве училась — держала самую тесную связь с округом. У меня вошло в практику: после каждой сессии Верховного Совета отправляться с отчетом в самые глухие места округа. Ездить приходилось на лошадях и оленях зимой, а летом — на лодках-­обласах и всякого рода попутных оказиях».

Х.П. Пухленкина скончалась 27 февраля 2009 года. 3 апреля 2016 года на доме, в котором она проживала была установлена мемориальная доска

Хиония Петровна Пухленкина вела борьбу с суевериями, особенно касаемо унизительного неравенства женщин, к примеру, испокон веков на период родов та изгонялась из юрты или чума в лес, где без всякой помощи рожала ребенка; женщине не разрешалось переступать черту мужской половины юрты и прочее.

Около двадцати лет Пухленкина трудилась в Ханты-­Мансийском краеведческом музее: оформила более десятка книг, фотодокументов, организовывала разные мероприятия в окружном центре и населенных пунктах районов ХМАО.

Семнадцать лет прошло после этой встречи, и я признательна судьбе, что она благоволила мне поговорить с этой легендарной личностью. Конечно, в Хионии Петровне чувствовалась сила и твердость ее характера, порой ощущалась ее неженская воля, но все это вплеталось в ясные добрые глаза и мягкую улыбку. До конца жизни она не отреклась, что было осуждено и отвергнуто многими.