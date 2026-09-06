Сургутянки украли одежду и продукты из магазинов

Две молодые сургутянки попались на кражах в магазинах. Одна решила не платить за одежду, другая украла продукты из-за нехватки денег, сообщает городское УМВД.

Первую кражу обнаружили в гипермаркете на Югорском тракте. Из магазина пропала женская одежда стоимостью более четырех тысяч рублей. Полицейские посмотрели записи с камер и нашли подозреваемую – 24-летнюю сургутянку. Девушка призналась, что решила забрать одежду, не заплатив за нее.

Вторая кража произошла в магазине на улице Флегонта Показаньева. Там пропали продукты на сумму более пяти тысяч рублей. Найти подозреваемую помогли записи с камер, в том числе системы «Безопасный город». Ею оказалась 22-летняя сургутянка. В полиции она рассказала, что пошла на кражу из-за нехватки денег. Позже девушка полностью возместила ущерб.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Девушкам назначили подписку о невыезде.

Ранее ни одна из них к уголовной ответственности не привлекалась. Сейчас обе не работают.