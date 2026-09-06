Югорчане смогут увидеть звездопад Эпсилон-Персеиды в ночь на 10 сентября

С 5 по 21 сентября жители Югры и других регионов России смогут наблюдать метеорный поток Эпсилон-Персеиды. Его пик придется на ночь с 9 на 10 сентября – в это время можно будет увидеть до восьми метеоров в час. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Лучше всего наблюдать звездопад во второй половине ночи и перед рассветом. Искать метеоры стоит в районе созвездия Персея на северо-востоке неба. Телескоп или бинокль не понадобятся.

«Следует подобрать площадку подальше от уличных фонарей и прочих искусственных источников освещения, дать глазам адаптироваться к темноте в течение получаса и наблюдать за обширным участком неба в окрестностях Персея. Лучше не зацикливаться на одной точке, чтобы не пропустить падающие звезды», – рассказал Евгений Бурмистров.

Напомним, в августе югорчане могли наблюдать другой, гораздо более интенсивный поток – Персеиды. В его пик на небе было видно до 100 метеоров в час. Несмотря на схожие названия, Персеиды и Сентябрьские Эпсилон-Персеиды – разные метеорные потоки.