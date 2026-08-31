Директор департамента образования Сургута рассказала об участии школ в проекте «Мелодии вместо звонков»

В новом учебном году практически все школы Сургута продолжат участвовать в проекте «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будут обозначать музыкальные композиции. Их выбор остается за образовательными учреждениями. Об этом рассказала директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

«Право выбора у руководителя образовательной организации безусловно есть, а точнее у всей административной команды. Они могут подобрать те мелодии, что нравятся больше всего детям. И здесь управляющие советы старшеклассников тоже принимают в этом участие», − отметила Замятина.

По словам директора департамента, музыкальное оформление может меняться в зависимости от памятных дат. Так, в год 80-летия Победы в школах звучали песни патриотической направленности.

Напоминаем, что федеральный проект «Мелодии вместо звонков» действует с ноября 2024 года. В сентябре в школах страны прозвучат, в частности, «Первоклашка», «Дважды два − четыре», «Песня Первых» и «Учат в школе».