В Югре избиркомы проводят досрочное голосование на стойбищах до 17 сентября

В Югре члены избирательных комиссий добираются на вертолетах и лодках до жителей отдаленных стойбищ, чтобы провести досрочное голосование. В некоторых случаях избиратели заполняют бюллетени прямо в чумах и домах, сообщает ugra-news.ru.

Таких жителей не будут ждать на избирательных участках 18-20 сентября. Выездные комиссии заранее отправляются в труднодоступные территории, преодолевая болота и большие расстояния по воздуху и воде.

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии №428 Оксана Арсланова рассказала, что работа требует особой подготовки и настроя. «Этому всему, наверно способствует наш задор, отличное настроение, желание поработать. Так как все-таки для нас, для избирательной комиссии, важен каждый голос, а тем более голос коренного населения нашего района — это особо важно», — отметила Оксана Арсланова.

Найти некоторые стойбища по карте или навигатору невозможно. В Сургутском районе летчикам помогает проводник Ефим Тайпин, хорошо знающий местность. На стойбищах привычных избирательных участков нет. Члены комиссии привозят с собой бюллетени и запечатанную урну, а голосование организуют в доступных помещениях.

Досрочное голосование проходит сразу в нескольких муниципалитетах, в том числе в Сургутском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах. Оно продлится до 17 сентября.