Композиторы со всей России соберутся на «Звуковой буровой» в Сургуте

С 10 по 16 сентября в Сургутской филармонии пройдет новый фестиваль современной музыки «Звуковая буровая». В течение недели сургутян будут знакомить с произведениями современных композиторов и новыми музыкальными направлениями, указали в учреждении.

На фестиваль приедут авторы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Они представят свои программы, а слушатели смогут не только побывать на концертах, но и лично пообщаться с композиторами.

Также в программе – лекции музыковеда Элины Андриановой из Санкт-Петербурга и мастер-классы московского звукорежиссера Михаила Спасского.

Первый и заключительный концерты фестиваля пройдут под управлением заслуженного артиста России Дениса Кирпанёва.