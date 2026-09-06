В Сургуте бесплатно раздадут одежду, книги и посуду

В Сургуте 20 сентября пройдет экологический фестиваль сети пунктов приема вторсырья «Птичка». Одной из главных площадок мероприятия станет обмен вещами. На стеллажах разместят мужскую и женскую одежду разных размеров, которую можно будет забрать бесплатно, говорится в соцсетях организаторов.

На фестивале будут работать:

своп одежды – вещи можно забрать бесплатно;

обмен книгами и настольными играми;

столы с посудой и аксессуарами – от чайных наборов и украшений до товаров для творчества;

благотворительный цветочный маркет – деньги от продажи растений направят на помощь животным;

мастер-классы по апсайклингу – в 12:00 начнется роспись по ткани, а с 13:00 до 15:00 участники смогут украсить одежду вышивкой и принтами.

Для мастер-классов организаторы предлагают принести одежду, которой хочется дать новую жизнь.

До 18 сентября включительно сургутяне также могут передать вещи для фестиваля в пункты приема «Птички». Принимают хорошую одежду, книги, настольные и детские развивающие игры, аксессуары, посуду и обувь в коробках.

Экофестиваль пройдет 20 сентября с 11:00 до 15:00 на втором этаже ТРЦ «Союз» по адресу: улица 30 лет Победы, 46. Участие бесплатное.