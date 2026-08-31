Власти Сургута объяснили, можно ли переправить часть денег с новых тротуаров на «Аврору» или «Петрушку»

На масштабное обновление тротуаров в Сургуте обратил внимание читатель СИА-ПРЕСС Николай Т. По его словам, новые пешеходные зоны и велодорожки городу нужны, однако масштаб замены плитки и бордюров вызывает вопросы о стоимости работ и городских приоритетах.

«То, что в городе ремонтируют дороги и тротуары, конечно, хорошо. Появляются велодорожки – это тоже здорово. Но когда видишь, сколько плитки и бордюров меняют, возникает вопрос: во сколько все это обходится? И нельзя ли было часть этих денег направить, например, на «Аврору» или новый театр «Петрушка»? Насколько вообще сопоставимы эти расходы?» – интересуется читатель.

О том, зачем в Сургуте меняют тротуарную плитку и бордюры, сколько стоят новые материалы и почему эти деньги нельзя направить на «Аврору» или «Петрушку», СИА-ПРЕСС рассказали представители администрации города.

Реальные масштабы обновления

В этом году плитку и бордюры обновляют в рамках ремонта четырех дорожных объектов: улицы Энгельса, проспекта Ленина от развязки №1 до развязки №2, участка проспекта Ленина от дома №35 до улицы Университетской и улицы Дзержинского.

В мэрии пояснили, что работы выполняются по утвержденной проектной документации. На некоторых объектах тротуары не ремонтировали более 20 лет, и они находились в неудовлетворительном состоянии ‒ так, например, произошло с плиткой рядом со зданием городской администрации.

Кроме того, демонтаж необходим из-за изменения вертикальной планировки, чтобы на участках не скапливалась вода. В некоторых местах тротуары расширили до трех метров и обустроили велодорожки.

Кстати: пригодную старую плитку не выбрасывают – после демонтажа ее используют для локального ремонта других городских тротуаров. Утилизируют только материал, который уже нельзя применять повторно.

Новая плитка ‒ дороже, но прослужит дольше

В Сургуте также начали использовать широкоформатную тротуарную плитку. По данным подрядной организации, которые приводит администрация, квадратный метр обычной тротуарной плитки стоит 1 457 рублей, широкоформатной – 2 158 рублей. Разница составляет 701 рубль за квадратный метр, или около 48%.

При этом заявленный срок службы отличается в несколько раз: обычная плитка рассчитана на срок от трех лет, широкоформатная – от 15 лет. Именно долговечностью нового материала в администрации объясняют его использование в рамках нынешней ремонтной кампании.

Напомним, ранее вопросы у сургутян возникли к качеству новых бордюров на проезде Петра Мунарева. Читательница СИА-ПРЕСС сообщила о сколах и выбоинах на бордюрном камне. В администрации тогда пояснили, что на момент приемки бордюры были исправны, а повреждения появились позднее – уже во время эксплуатации. Поэтому случай не признали гарантийным и устранять дефекты будет эксплуатирующая организация, а не подрядчик. В мэрии также подчеркивали, что использованный бордюр соответствует проекту, а качество материала подтверждено документами.

А что с «Петрушкой» и «Авророй»?

Как пояснили в администрации, сопоставить расходы на обновление тротуаров со стоимостью работ на объектах культуры пока невозможно. Для нового здания театра актера и куклы «Петрушка» застройщики в рамках КРТ должны разработать проектно-сметную документацию и передать ее муниципалитету. После этого станет известна стоимость строительства.

Аналогичная ситуация и с «Авророй»: стоимость капитального ремонта здания также определят только после разработки проектно-сметной документации. Поэтому конкретных сумм, которые можно было бы сравнить с расходами на тротуары, у города сейчас нет.

Собственно, подсчитать расходы на тротуары и бордюры крайне затруднительно ‒ эти статьи в муниципальных контрактах отдельными строчками не прописаны. Если говорить о масштабах сургутской дорожной кампании этого года, то речь идет о двух миллиардах рублей, но те же тротуары едва ли занимают в ней заметную часть.

Кроме того, в администрации обозначили приоритеты: ремонт дорог и тротуаров относится к текущим обязательствам города и финансируется в первую очередь. Строительство новых социальных объектов относится уже к бюджету развития и может финансироваться из местного, окружного или федерального бюджетов либо с привлечением инвесторов.