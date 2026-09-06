За 15 лет кардиологическая школа Сургута подготовила 336 врачей

Кафедре кардиологии Медицинского института СурГУ исполнилось 15 лет. За это время последипломное обучение на ее клинической базе в Окружном кардиоцентре прошли 336 интернов и ординаторов. Сегодня они работают в больницах Югры и других регионов России. Еще более 40 человек прошли подготовку в аспирантуре, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Кафедру создали в 2011 году. У ее истоков стояла главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«С первых дней учебы молодые коллеги погружаются в реальную клиническую практику, знакомятся с самыми современными подходами в диагностике и лечении. Это позволяет понять главное: медицина требует постоянного, ежедневного развития», – отметила Урванцева.

С нового учебного года у кафедры сменился руководитель. С 1 сентября ее возглавил доктор медицинских наук, врач-кардиолог и липидолог Антон Воробьев.

В кардиоцентре отметили: интерес к обучению остается высоким. В этом году в ординатуру поступили 38 человек – будущие кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Еще 35 ординаторов продолжают обучение на втором курсе.