Врачи Сургута спасли трехлетнюю девочку после падения с третьего этажа

В Сургуте трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже. Ребенок приземлился на газон. Первым под окном ее заметил старший брат, после чего мама девочки сразу вызвала скорую помощь. Бригада Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи приехала через четыре минуты. Медики обнаружили у ребенка гематому в области левого глаза. Девочка также жаловался на боль в голове, груди и животе, сообщает Депздрав Югры.

«Врачи сразу провели необходимые мероприятия: зафиксировали шейный отдел позвоночника специальным воротником, уложили ребенка на жесткие носилки, начали постоянный контроль артериального давления, пульса и насыщения крови кислородом. Девочке сняли электрокардиограмму, установили внутривенный катетер, ввели обезболивающий препарат и начали внутривенную инфузию физиологического раствора», – указали в сообщении.

Хотя внешне серьезных травм у девочки не было, врачи не исключали внутренние повреждения из-за падения с высоты.

Ребенка доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. После обследования врачи убедились, что угрозы для жизни нет. Девочка прошла лечение и некоторое время оставалась под наблюдением, после чего ее выписали домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.