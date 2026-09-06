Более 60% читателей СИА-ПРЕСС не стыдятся мата

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не испытывают стыда, когда используют нецензурную лексику. Такой результат показал опрос, который редакция провела на сайте и в телеграм-канале после новости о призыве губернатора Забайкальского края Александра Осипова бороться со сквернословием.

На сайте в голосовании приняли участие 77 человек. На вопрос «Вам стыдно, если вы материтесь?» 62,3% ответили «нет». Стыд испытывают 22,1% участников, еще 15,6% заявили, что вообще не матерятся.

Похожая картина получилась и в телеграм-канале СИА-ПРЕСС. Там 65% участников ответили, что им не стыдно за мат, 20% выбрали вариант «да», а 15% сообщили, что не используют нецензурную лексику.