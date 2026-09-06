Сургутский маршрут «Следами Лиса» победил во всероссийском конкурсе

Сургутский туристический маршрут «Следами Лиса: Городской тур» стал одним из победителей Всероссийского конкурса инициативных проектов. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Главные герои маршрута – семь бронзовых лисят, созданных по мотивам геральдического символа города.

Напомним, идею проекта предложили студенты СурГУ, а реализовать ее удалось при поддержке администрации города в рамках инициативного бюджетирования.

Семь фигурок установили в разных знаковых местах Сургута. Каждый лисенок имеет свой образ и рассказывает об одной из сторон жизни города – науке, истории и традициях, памяти и подвиге, искусстве и культуре, промышленности, многонациональности и развитии, духовности.