ТОП-10 советских производственных драм

Забытый жанр брежневской эпохи, кино о производстве, снятое по госзаказу в период преобразований экономики. Почему интересно сейчас? Оригинальный жанр, основанный больше на игре ума (даже есть элементы детектива), чем на эмоциях, в каждом фильме собрано немало талантливых актеров, а кроме пропаганды есть философская глубина и местами лирика, а также помогает лучше понять текущую реальность. Многие вещи актуальны и сейчас, в том числе иллюстрируют принцип Гудхарта.

1. Битва в пути (1961, 12+)

На тракторный завод-гигант назначен новый, 11-й по счету, главный инженер. Конфликт этого прямого человека с директором неизбежен. Здесь есть рассуждения о мотивации, конкуренции, а также показаны разные стили управления.

Отрасль — машиностроение.

2. Укрощение огня (1972, 12+)

Фильм о зарождении, становлении и развитии советского ракетостроения — от первых пятилеток до создания сверхдальних современных ракет. В фокусе внимания создателей ленты судьба Андрея Башкирцева (собирательный образ), главного конструктора, отдавшего жизнь осуществлению великой мечты – освоению Космоса.

3. Старые стены (1973, 6+)

Директор подмосковной ткацкой фабрики Анна Смирнова, бескорыстно посвятившая себя организации производства, встречает на склоне лет мужчину и безуспешно пытается уйти от нежданной любви… Фильм про управление, ответственность руководителя.

4. Премия (1974, 12+)

Фильм про заседание строительного треста, на котором бригада отказывается от премии. Скучно? А если сказать, что кино не уступает «12 разгневанным мужчинам»? Бригадира, кстати, играет Евгений Леонов.

5. Обычный месяц (1976, 3 серии, 0+)

По одноименному роману Ильи Штемлера. Главный инженер приборостроительного завода Греков ищет выход из тяжелого положения, сложившегося на предприятии. Поможет ли внедрение новой системы автоматизированного управления (АСУ)?

6. Обратная связь (1977, 6+)

Новому секретарю горкома поручают контроль над запуском крупного нефтехимического комбината. Ему предоставляют расчеты, по которым досрочная сдача одной линии может повлечь огромные убытки.

7. Активная зона (1979, 16+)

В основе сюжета борьба нового секретаря парткома атомной электростанции против достижения высоких показателей за счет нарушения норм эксплуатации техники и за улучшение морального климата в коллективе. Через 7 лет произойдет Чернобыльская трагедия, предупреждение, к сожалению, не было услышано.

8. Комиссия по расследованию (1978, 0+)

В фильме Владимира Бортко авария уже произошла. Сюда приезжает специальная комиссия и выясняет, что, с одной стороны, в аварии есть вина главного инженера АЭС, а с другой — явные ошибки в расчете реактора…

9. Мы, нижеподписавшиеся (1980, 0+)

Драма разворачиваются в поезде. Комиссия из Москвы, выявив недоделки в построенном хлебозаводе, не подписала акт его сдачи. От этого зависит судьба многих людей, связанных со строительством и жизнь городка в целом. Леня Шиндин в исполнении тезки Куравлева любыми средствами пытается изменить решение комиссии…

10. Магистраль (1982 16+)

Сутки работы железнодорожной магистрали, пропускная способность которой оказывается ниже необходимой. Происходит катастрофа и задерживается движение на участке. Фильм исследует закономерности, приведшие к аварии.

Бонус. Колеса-насосы (1974)

Комедийная короткометражка с Аркадием Райкиным. 17 минут, в течение которых начальник Белибердинского завода ведет себя по принципу «или ишак, или падишах».

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