Советы о том, как реструктуризировать свой долг

В жизни может случиться всякое – потеря работы, болезнь, непредвиденные финансовые траты. Однако, несмотря на это, у человека могут остаться долговые обязательства, которые необходимо исполнять. При любых проблемах с выплатой кредита нужно как можно скорее уведомить банк, который может предложить реструктуризацию как один из способов решения ситуации – считают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Что не стоит делать, если вы не можете платить по кредиту?

Часто заемщики при финансовых затруднениях пропускают выплаты по кредиту и не информируют банк.

Поэтому при наступлении любых проблем с погашением кредита не рекомендуется:

прятаться от банка;

ждать, пока у вас появятся деньги;

брать новые кредиты;

обращаться за помощью к теневым организациям, которые якобы «решат проблему».



Реструктуризация кредита — это изменение условий действующего банковского договора, которое направлено на снижение текущей финансовой нагрузки клиента.

Существует несколько способов реструктуризации долга:



1) Снижение процентных ставок по потребительскому кредиту;

2) Увеличение срока кредитования;

3) Изменение валюты кредитования;

4) Кредитные каникулы.

Данные способы могут быть и скомбинированы.

Почему реструктуризация выгодна?

Реструктуризация выгодна самому банку. Если заемщик перестал обслуживать кредит, банк может, например, подать в суд и, если кредит был с залогом, продать залоговое имущество, тем самым погасить свои издержки. Но этот путь сопряжен с дополнительными хлопотами и разбирательствами. А самое главное – банк теряет клиента, который мог бы выплачивать проценты по кредиту.

Основные инструкции и рекомендации по реструктуризации собраны в Положении Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

Но и для заемщика в реструктуризации есть неотъемлемые плюсы.

1) Снижение финансовой нагрузки Банк сможет пойти навстречу и предоставить такие условия по кредиту, которые были бы посильны для заемщика. Клиенту могут быть предоставлены кредитные каникулы или увеличен срок кредитования.

2) Можно будет избежать суда Реструктуризация лучше, чем доводить дело до суда. Должника не будут искать судебные приставы, а со счетов не будут удерживаться процент от зарплаты. Незарплатные счета должников могут даже арестовываться, если заемщик скрывается.

3) Сохранение хорошей кредитной истории За реструктуризацией обращаются в крайнем положении, когда пошла просрочка по кредиту. Это означает, кредитная история подпорчена и кредитный рейтинг снижен. Тем не менее, если заемщик после реструктуризации более года исправно обслуживает кредит, то рейтинг будет улучшаться.

«При просмотре кредитной истории заемщика банк будет видеть, что в ней была реструктуризация и на каких именно условиях. Однако это автоматически не означает, что другие банки будут отказывать в новых займах. Для банков это может быть и просто факт к сведению, когда все будет зависеть от суммы других факторов. Реструктуризация всегда выгоднее, чем игнорирование проблемы с кредитом. Однако банк может и отказать в реструктуризации, предложив взамен перекредитоваться, оформив другой кредит по более "мягким" условиям и на более длительный срок. В таких случаях перед принятием предложения банка необходимо взвесить все риски, детально ознакомиться с условиями нового договора, а также обратить внимание на возможные попытки навязать дополнительную страховку на новый кредит. Кроме того, для одобрительного решения по реструктуризации может потребоваться поручитель и подтверждение платежеспособности», - говорит заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.