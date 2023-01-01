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Веселье без похмелья // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ средств от похмелья после новогоднего застолья

Веселье без похмелья // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Вот и наступил первый день нового года. Самое время начинать жизнь с чистого листа, а также бороться с последствиями бурных праздников. А как избежать в дальнейшем недомогания и головной боли? О самых популярных средствах от похмелья – в материале siapress.ru.

Возврат в ЗОЖ

Важнейший инструмент в борьбе с похмельем – это устранение первопричин неприятных симптомов: обезвоживания и интоксикации. В первую очередь нужно хорошо поспать, чтобы дать организму больше сил для восстановления. Недостаток отдыха усугубляет плохое состояние, поэтому это особенно важный пункт. И не забудьте позавтракать, при этом отдавайте предпочтения легким блюдам. Так, многие советуют утром есть не прошлогодние салаты, а кашу, курицу или рыбу на пару, а также запеченные овощи.

Еще стимуляторы хорошего самочувствия – свежий воздух и душ. Прогуляйтесь немного или хорошо проветрите помещение. Вам определенно станет лучше!

И самое важное – пейте воду. Ведь именно обезвоживание приводит к головной боли и сухости во рту. Для разнообразия можно добавить в воду сахар или мед. Это также уменьшит симптомы похмелья.

Народные средства

Иногда после застолья становится настолько плохо, что хочется сделать все, чтобы это состояние поскорее ушло. Здесь можно обратиться к самым популярным народным средствам от похмелья. Однако отметим, что не все из них могут сработать на вас. Итак, от похмелья могут помочь:

  • Минеральная вода. Это классический способ, который помогает многим уже много лет, и он действительно работает: снижает уровень соляной кислоты в желудке, восполняет объем циркулирующей крови, снимает отечность и многое другое. Только пейте осторожно и не нагружайте почки.
  • Рассол и квашеная капуста. Еще один из самых популярных способов борьбы с похмельем. И между прочим, довольно действенный! Вещества в нем нормализуют водно-солевой баланс и восстанавливают осмотическое давление в крови.
  • Отвары из мяты, мелиссы, пустырника и ромашки. Также часто для облегчения симптомов пьют чай с имбирем и лимоном.
  • Белок в виде куриного бульона, яиц или отварной рыбы.
  • Томатный сок. В нем содержится магний, калий и натрий, которые восстановят водно-солевой баланс и ускорят обмен веществ.

Если у вас наблюдается сильное недомогание, примите лекарства, назначенные врачом, либо обратитесь за помощью в больницу.

Предупрежден – значит без сушняка

Если заранее подготовиться к застолью, то можно избавить себя от похмелья и плохого самочувствия. Эксперты Роскачества рассказали, как уменьшить негативное влияние алкоголя на организм. Так, первое правило – не пить на пустой желудок. Если его нарушить, то можно сильно и быстро опьянеть. Поешьте за несколько часов до вечеринки. Особое внимание уделите таким блюдам, как:

  • Блюда с картофелем. Картофель – природный адсорбент, он препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка.
  • Сложные углеводы. Зерновой хлеб, овощи, бурый рис, паста из твердых сортов пшеницы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови.
  • Полезные жиры. Жирная рыба, растительное масло, орехи. Блюда, богатые полезными жирами, способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровеносную систему.
  • Зелень. Алкоголь вызывает задержку жидкости в организме, именно из-за этого человек, выпивший накануне слишком много, утром просыпается отекшим. Свежий укроп, петрушка, зеленые листовые овощи позволят нейтрализовать этот эффект и вывести лишнюю жидкость из организма.

Второе, но не менее важное, правило – пейте обычную воду. На каждую порцию алкоголя – один-два стакана. Также старайтесь пить только один напиток в течение всего вечера. И избегайте алкогольных сладких коктейлей.

Кроме того, перестаньте пить и есть за 2-3 часа до сна. За это время организм успеет переварить большую часть съеденного и выпитого. А значит, вы будете лучше спать и на следующий день не будете страдать от похмелья и головной боли.

Ранее в обзоре siapress.ru рассказали, как подготовиться к пышному застолью и избежать тяжести в желудке.

Напоминаем, злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 289, комментариев: 0
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