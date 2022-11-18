Изменения для автомобилистов, которые вступят в силу в следующем году

Новый год для автомобилиста наступит 1 марта 2023 года. Именно тогда вступит в силу постановление правительства России о новых правилах получения удостоверения. Какие еще нововведения ждут водителей в следующем году – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Меньше документов на права

Напоминаем, что 1 марта 2023 года должно вступить в силу новое постановление правительства, которое меняет перечень документов при прохождении экзаменов на получение водительского удостоверения. С этого дня не нужно будет приносить медицинские заключения о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Сотрудники ГИБДД сами запросят эту информацию в электронном виде у Минздрава России.

Однако это касается только бумажной версии документа. Пройти всех необходимых врачей перед экзаменом все равно придется. Тем, кто придет сдавать на права в первые дни после вступления изменений в силу, лучше перестраховаться и взять бумажный вариант с собой.

Список причин для отстранения от экзамена в ГИБДД

В этом же постановлении указали полный список оснований для приостановления проведения экзаменов. Так, на права не удастся сдать, если у вас истек срок действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, закончилось действие медицинского заключения, а также если вы не явились на экзамен или на получение водительского удостоверения.

Новые основания для аннулирования водительского удостоверения

ГИБДД аннулирует права, если они выданы на основании подложных документов или с нарушением правил, говорится в постановлении. Кроме того, удостоверения станут недействительными, если у водителя появятся противопоказания или ограничения к управлению транспортным средством. Аналогичным образом поступят с теми, кто не явится на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование после аннулирования их медицинского заключения.

Замена штрих-кода на QR

Вместе с тем, МВД России разработало проект приказа, согласно которому с 1 марта 2023 года на оборотную сторону водительского удостоверения перестанут наносить штрих-код. Это связано с тем, что сегодня инспекторы ГИБДД не используют его для считывания информации с документа.

В то же время продолжится эксперимент по использованию в нашей стране электронного водительского удостоверения.

Автоматическое продление действия прав

Одно важное нововведение начало действовать уже в апреле этого года. Все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевают еще на три года.

Это значит, что водителям с истекающим сроком прав можно их пока не менять. Штрафовать обладателей таких документов не будут. Но если водитель планирует выезжать за границу и там управлять автомобилем, права все же придется обновить. А для вождения в некоторых государствах еще и оформить международное водительское удостоверение.