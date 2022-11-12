От каких налогов освобождены пенсионеры и какие выплаты положены при достижении старости

Людям, получающим пенсию от государства по возрасту или другому обоснованию, положены дополнительные льготы. Некоторыми из них могут пользоваться все пенсионеры вне зависимости от региона проживания. Подробнее об этом рассказали эксперты Роскачества.

Льготы на федеральном уровне

Земельный и имущественные налоги

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество (пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ). Напомним, что этот налог начисляется на объекты недвижимости (комната, квартира, дачный дом с фундаментом, частный дом) и зависит от кадастровой стоимости жилья и размера коэффициента, который регионы устанавливают самостоятельно.

Пенсионер может получить льготу только на один объект недвижимости одного типа. Если в собственности больше, чем один объект, за остальные придется уплачивать налог.

Кроме того, пенсионеры имеют право на имущественные налоговые вычеты (подробнее об этом ниже).

Что касается земельного налога, то полностью от него пенсионеры не освобождаются, но могут платить меньше: налоговая база уменьшается на сумму, равную стоимости 600 кв. м (ст. 391 НК РФ). Если же участок, например, вообще имеет площадь 6 соток или меньше, за него можно не платить. Льгота также распространяется на один участок.

Эти налоги необходимо оплачивать до 1 декабря (оплачивается период, предшествующий году, когда производится оплата). Если пенсионер хочет получать такую льготу, ему необходимо подать заявление в налоговую до конца того года, когда выходит на пенсию.

Льгота на покупку жилья (для работающих пенсионеров)

Если пенсионер продолжает работать и в этот период приобретает недвижимость, он может получить налоговый вычет (п. 10 ст. 220 НК РФ). При этом у пенсионеров, в отличие от других категорий налогоплательщиков, есть право вернуть НДФЛ за год покупки и еще за три предыдущих года. Льгота может быть предоставлена на погашение процентов по целевому кредиту (ограничение на размер вычета – 3 млн рублей) или на строительство или покупку без привлечения кредита (максимальный размер – 2 млн рублей).

Льготы на капитальный ремонт многоквартирного дома

Капитальный ремонт сейчас оплачивают сами жильцы, делая взносы каждый месяц. Но пенсионеры получают льготы (ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ). Тут есть смысл говорить о том, какие льготы положены пенсионерам от 70 лет. Пенсионеру в возрасте от 70 лет компенсируется половина суммы на капремонт, от 80 лет – вся сумма. Но должны быть выполнены и другие условия: квартира в собственности, проживание в одиночестве или с родственниками, которые тоже не работают по причине пенсии или инвалидности, сам пенсионер тоже проживает в квартире.

Льготы по уплате взносов на капитальный ремонт могут быть установлены для определенных категорий граждан (в том числе пенсионеров) законом субъекта РФ. Как правило, сначала пенсионер оплачивает взнос на капитальный ремонт, а затем соцзащита компенсирует ему эти траты. Получить льготу можно только после подачи заявления.

Увеличение пенсии с 80 лет

Пенсионер, достигший возраста 80 лет, может получить надбавку к пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты (ч. 1 ст. 17 Закона о страховых пенсиях). Этот расчет происходит без подачи заявления, автоматически.

Кроме того, с октября 2022 года вдвое повышается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Он теперь составляет 14 441 рубль.

Льготы работающим пенсионерам, связанные с отдыхом и увольнением

Работающий пенсионер имеет дополнительные льготы, напрямую связанные с его трудовой деятельностью.

Дополнительный отпуск за свой счет (ст. 128 ТК РФ). Чтобы получить его, необходимо написать заявление, и можно даже не объяснять причины, по которым нужен отпуск. Количество предоставляемых дней различно:

Пенсионерам по возрасту – до 14 дней.

Участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней.

Пенсионерам-инвалидам – до 60 дней.

Также работающий пенсионер может уволиться без обязательной отработки двух недель (ст. 80 ТК РФ).

Пенсионный возраст был поднят, но в качестве поощрения государство сохранило льготы для людей того возраста, в котором ранее выходили на пенсию. Они получают статус «предпенсионера» и могут пользоваться федеральными и региональными льготами.

Льготы на региональных уровнях

Какие еще льготы положены пенсионерам в 2022 году? Регионы вправе сами устанавливать дополнительные льготы, выплаты и компенсации для пенсионеров. Самое главное – чтобы эти меры поддержки не конфликтовали с существующими на федеральном уровне и не ухудшали материальное, социальное положение пенсионеров.

Количество различных льгот весьма велико и сильно разнится от региона к региону.

Льготный проезд в общественном транспорте

Пенсионерам, как правило, предоставляется льготный проезд в общественном транспорте. В Москве, например, он бесплатный для всех видов городского транспорта (наземного и метро, включая МЦК и диаметры). В Петербурге действуют те же самые правила.

В некоторых регионах проезд не бесплатный, но пенсионерам компенсируют затраты. Такое правило, например, действует в Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. А в Волгограде, например, можно приобрести отдельный льготный билет, который дешевле и выгоднее.

Кроме того, бесплатный проезд до места отдыха и обратно имеют пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах. А военные пенсионеры получают льготу на проезд к месту лечения и обратно. Жителям некоторых регионов предоставляются льготы на авиабилеты, но действуют они только в ограниченном числе авиакомпаний и для определенных направлений. Жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда могут воспользоваться этой льготой.

Ежемесячные денежные выплаты

Многим пенсионерам положены фиксированные ежемесячные денежные выплаты. Их размер зависит от нескольких факторов: региона, возраста, состояния здоровья (и, соответственно, отсутствия или наличия инвалидности), других оснований (ветераны, военные пенсионеры, ветераны труда получают большие надбавки) и так далее. Узнать, сколько денег положено пенсионеру в каждом конкретном случае, можно в органах соцзащиты или на сайте ПФР.

Льготы на вывоз мусора

Это не федеральная льгота, но многие регионы включают ее в число мер поддержки пенсионеров. Например, в Москве действуют такие льготы, размер компенсации зависит от возраста пенсионера и типа вывоза мусора.

Льгота на транспортный налог

Транспортный налог выплачивается на автомобили и другие средства передвижения, находящиеся в собственности. В регионах льготы различны. Например, в ХМАО пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил.

Адресная социальная помощь

Она оказывается, как правило, пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Также на помощь могут рассчитывать одинокие люди и проживающие в определенных регионах. Помощь может быть различной: льготы на протезирование зубов, оплата проезда в место отдыха, оплата коммунальных услуг, жилья, других счетов, выдача бесплатных лекарств и так далее. Зависит, естественно, льгота и от конкретной ситуации, например состояния здоровья пенсионера. На бесплатные лекарства имеют право и другие категории пенсионеров: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность и иные.

Как узнать, какие пенсионеру положены льготы

Большая часть льгот не назначается автоматически, а активизируется только после личного обращения в соответствующее учреждение. Чтобы понять, на какие льготы можно рассчитывать и получить пособие, пенсионерам стоит узнать, какие льготы в его регионе в принципе доступны. Есть несколько способов получить эту информацию.

Узнать о льготах можно на сайте ПФР или в соцзащите по месту проживания, а кроме того, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Также стоит заглянуть на сайт налоговой и Госуслуги, там немало данных о доступных льготах. Стоит проверить и ресурсы региональных властей: вероятно, там также собрана необходимая информация.

Если окажется, что пенсионеру положены льготы, которые он до этого не получал, можно написать заявление и начать пользоваться мерой поддержки от государства.