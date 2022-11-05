Кому доступны льготы при оплате земельного и имущественного налогов

Ежегодно до 1 декабря время уплаты налогов, в том числе имущественного и земельного. На что они начисляются, как рассчитываются и какие льготы предусмотрены – рассказали эксперты Роскачества.

Имущественный налог

За какое имущество нужно платить налог

Налогом на имущество физических лиц (налогом на недвижимость) облагается недвижимость, которая находится в собственности налогоплательщика: дом, квартира, комната, садовые постройки (те, которые имеют фундамент, то есть, являются объектами капитального строительства) а также гараж, машиноместо и недостроенные здания (ст. 401 НК РФ). Если человек владеет долей в квартире, доме или ином помещении, он платит пропорциональную его доле часть общей начисленной суммы налога.

Внести плату необходимо до 1 декабря, а оплачиваемый период – предшествующий год, то есть, в 2022 году приходят квитанции за 2021 год.

Как рассчитывается налог

Сейчас налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости (которая в свою очередь пересматривается каждые пять лет). При этом учитываются многие факторы, влияющие на стоимость жилья: расположение, инфраструктура, параметры дома, стоимость аналоговой недвижимости, и так далее.

Кадастровую стоимость недвижимости в собственности легко узнать. Для этого собственник должен сделать запрос в ЕГРН на сайте Росреестра или через сервис «Мои документы».

Кроме того, важно отметить, что налог на имущество относится к местным, поэтому каждый регион может устанавливать свои ставки, главное – чтобы они не противоречили общим требованиям. Поэтому для того, чтобы узнать конкретные ставки для вашей недвижимости, вам следует изучить документы по вашему региону. Общая ставка, которая установлена как базовая для всей страны, составляет 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости.

Не облагаются налогом маленькие объекты недвижимости:

Комната до 10 кв. м.

Квартира до 20 кв. м.

Дом до 50 кв. м.

Земельный налог

За какое имущество нужно платить налог

Земельный налог распространяется на участки, которые находятся в частной собственности. Его уплачивают организации и физические лица.

Расчет суммы налога также зависит от кадастровой стоимости участка и коэффициента, который может устанавливать регион (уточняйте ставки по вашему месту проживания).

Куда приходит платежный документ на налог (имущественный и земельный)

Если собственник зарегистрирован на сайте налоговой службы или госуслугах, квитанция приходит в личный кабинет в электронном виде. Там же можно оплатить онлайн при помощи карты.

Если собственник не зарегистрирован на сайтах, квитанция придет ему по почте. Оплатить ее можно в одном из отделений удобного банка.

А если квитанция не пришла, можно обратиться самостоятельно в налоговую службу (отделение по месту прописки или жительства), чтобы уточнить, в чем причина и получить платежку. В противном случае собственник будет платить пени!

Какие льготы предусмотрены по уплате имущественного налога

Как мы уже упоминали выше, маленькие помещения не облагаются налогом. Это не вполне льгота, но, вне всякого сомнения, приятная новость.

А есть отдельные категории льготников, которые полностью или частично освобождены от уплаты имущественного налога:

Инвалиды.

Получатели социальной пенсии.

Люди в предпенсионном возрасте или имеющие достаточный стаж для выплаты пенсии.

Жертвы катастроф Чернобыля, Семипалатинска, Кыштыма.

Участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий.

И другие категории, которые вы найдете в ст. 407 НК РФ.

Не полностью освобождаются от уплаты налога многодетные родители с тремя и более детьми, но они получают скидку в размере стоимости 5 кв. м. кадастровой стоимости.

Получить льготы можно только на один объект недвижимости.

Льготы по уплате земельного налога

В этом случае также есть льготные категории граждан, которые получают льготу. Это:

Инвалиды.

Пенсионеры.

Люди в предпенсионном возрасте.

И другие категории.

Льготы по уплате земельного налога заключаются в том, что плательщики не освобождаются от налога полностью, но сумма его уменьшается на размер, эквивалентный кадастровой стоимости 600 кв. м. участка.

Есть региональные льготы. Например, в Москве полностью освобождены от уплаты этого налога Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, трудовой Славы и «За служение Родине в Вооруженных Силах СССР».

Не платят налог коренные малые народы Севера, Сибири, Дальнего Востока России. Но только для тех участков, которые используются для сохранения и поддержания традиционных промысла и хозяйствования.

Как оформить льготу на любой из двух налогов

Для этого нужно подготовить пакет документов:

Заявление на предоставление льготы.

Уведомление о выбранных объектах.

Документы, подтверждающие право на льготу (в каждом случае свой набор документов, в зависимости от того, по какому основанию собственник претендует на льготу).

Оформить льготу на имущественный налог и земельный налог можно онлайн на сайте ФНС, в любом налоговом отделении или через сервис «Мои документы». Также можно обратиться в налоговую инспекцию, чтобы уточнить, имеете ли вы право на льготы.