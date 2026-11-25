Развитие Сургута сталкивается с ограничениями вокруг конденсатопровода на севере и в зонах затопления и подтопления на юге и востоке. Эти вопросы затрагивают не только владельцев участков, но и строительство социальных объектов, развитие аэропорта и городское планирование.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, какие решения необходимо искать на федеральном уровне и что можно делать параллельно. Ведущие обсудили генеральный план Сургута, взаимодействие властей с владельцами трубопроводов, интересы собственников, возможные компенсационные механизмы и страхование жилья.

Дмитрий Щеглов: Сургут оказался зажат с двух сторон одним неожиданным, и другим предсказуемым явлением. Одно из них — это защитная зона конденсатопровода на севере, а на юге и востоке — это зоны подтопления, которые, в свою очередь, не позволят развиваться городу в тех частях. И этим вопросом уже озаботилась сургутская дума, и каким-то образом, возможно, это все будет продвигаться.

Обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет, все друзья.

Д.Щ.: Про газопровод, скажем так, мы знали давно. И то, что огромная пятикилометровая защитная зона, в которой запрещено какое-либо строительство и вообще какие-то полезные вещи, — это мы знали давно. В частности, сургутский аэропорт развивать очень сложно именно по этой причине, потому что он попадает в эту самую защитную зону. И ему нужно какое-то федеральное послабление именно для того, чтобы построить какое-то новое здание или несколько зданий. Даже парковку построить не могут, в том числе из-за того самого конденсатопровода.

А есть еще свежая штука, мы ее, конечно же, обсуждали, но с точки зрения частников. Это запрет на строительство в зоне подтопления и затопления. Мы это обсуждали с точки зрения того, что десятки тысяч земельных участков в Югре попали под эту историю. И многие люди со своими домами, которые уже построены, или с участками, на которых они планировали строить дома, теперь этого сделать не смогут.

Как выяснилось, это коснулось и в целом города. Потому что, например, если вчитываться в букву закона буквально, то даже новую поликлинику в 31-м микрорайоне Сургута, эту новую поликлинику, которая должна восточный район города как-то разгрузить с точки зрения медицинских услуг, даже ее построить нельзя именно из-за того, что там всякие зоны затопления и подтопления.

Однако, как написал у нас на сайте в своем блоге депутат городской думы Алексей Кучин, сейчас действует четырехлетний переходный период. И если за эти четыре года начать хотя бы строить всякие школы и эту самую поликлинику, то их хотя бы можно будет закончить. А если проваландаться и ничего не сделать, то есть нехилая такая перспектива, что ни один жилой дом (что, в принципе, неплохо), но и ни один социальный объект в восточной и южной частях Сургута не появится вообще.

Давай эту историю обсудим: как Сургут оказался в таких интересных законодательных тисках, причем организованных на самом-то верху? Получается, для того чтобы из них как-то выдергиваться, нужно доходить до самого правительства и Госдумы, чтобы они меняли федеральные стандарты, которые именно Сургуту мешают жить. И что же с этим всем делать?

Т.С.: Как сказал классик, Россия — это страна с непредсказуемым прошлым. Мы все смеялись: как остроумно. А на самом деле речь идет не об истории, а о сути организации жизни в нашей стране. Любой аспект, даже самый бытовой, может в одночасье измениться задним числом, и ничего с этим не поделаешь.

Мы и видим это на ситуации с фактическим отчуждением зоны жизни в Сургуте из-за принятых новых норм по подтопляемым территориям и по зоне безопасности магистральных газопроводов. Потому что, обратите внимание, ведь город Сургут как современный населенный пункт планировался в шестидесятые годы прошлого века. К восемьдесят второму году у Сургута появился генеральный план развития города, по которому Сургут живет до сих пор.

И специалисты очень высокого уровня работали над тем генеральным планом. Это был сначала Ленинградский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования, который, собственно, Сургут как город и спроектировал. Позже он перерос в ЗапсибНИИП. То есть это были ученые, проектировщики, это не просто был проектный институт — научно-исследовательский. Куда смотрели люди? Я не думаю, что в тот момент понимание зон подтопления и зон безопасности газопроводов с чисто технической точки зрения принципиально выглядело иначе, чем у сегодняшних специалистов в этой области.

Д.Щ.: Знаешь, я бы, кстати, еще не удивился, если бы тогда установили защитную зону, не знаю, 5 тысяч метров от газопровода ввиду того, что техника тогда была все-таки постарше, разработки были похуже. А сейчас бы ее сдвинули на 1 км, потому что, извините меня, мы живем в XXI веке, а не в не во второй половине XX-го.

А тут у нас произошло ровно все наоборот. И с подтоплением то же самое. Хотя мы чисто инженерно должны были, по идее, за эти 40-50 лет стать более крутыми, более разумными. Мы должны научиться строить в зонах подтопления, а не просто сказать: «Ой, знаете, у нас лапки, мы здесь строить не можем, давайте не будем теперь города развивать в этих частях».

Т.С.: Ровно об этом мы и говорим. Инженерная мысль за 60 лет улетела очень далеко. Технологии строительства гражданских объектов, берегоукреплений, магистральных газопроводов и технологии обеспечения безопасности, в том числе, как я предполагаю, от воздушной опасности, тоже сильно развились за это время. И предполагается, что подобные нормы должны не ужесточаться, а ослабевать, в разумном объеме.

Мы видим, что именно задним числом, когда десяткам тысяч людей позволено было сформировать свои центры жизни на этих участках, теперь данное право фактически аннулируется либо на него накладываются очень тяжелые дорогостоящие обременения. Это если мы говорим о жилье, если мы говорим об объектах соцкультбыта, гражданской инфраструктуре.

Если речь вести об этих газопроводах, то тут то же самое: накладываются огромные ограничения на город как на живой организм. И пример с аэропортом. Я так допускаю, что-то будет связано и с нашим мусорным полигоном, который там рядышком тоже расположен, и с другими объектами.

Мы видим, как данные ограничения просто связывают по рукам и ногам развитие огромного мегаполиса, потому что без нормального аэропорта Сургуту и всей агломерации уже не жить. Он просто превратится, знаете, в такой базар какой-то, когда народ пихает друг друга, толкается, штурмом берет самолеты, парковочные места. В общем, все это мы проходили, проходили в своей недавней жизни — советская жизнь называется.

Смотрим сюда. Я так понимаю, что возможность оспаривания подобных норм чисто гипотетически присутствует. Надо выносить все на федеральный уровень, а это долго, и это, видимо, очень дорогостояще с точки зрения управленческих усилий и, видимо, без четкой перспективы решения задач. Представим, что наши региональные политики этим начинают заниматься. Я думаю, речь не только о Сургуте. То есть Югра вся перекроена и газопроводами, и водяными артериями. Мне кажется, те же Ханты взять — там та же самая история. Все на воде стоят, наши крупные населенные пункты и некрупные.

И, кстати говоря, ежегодно мы каждую весну-лето читаем новости о паводках. Сургут, кстати, паводки несколько десятков лет как-то миновали, но, видимо, вопрос времени, раз уж мы на такой большой реке находимся.

Так вот, пока политики будут решать как-то эту задачу, хочется обсудить другие аспекты этой проблемы, в том числе те аспекты, которые позволили бы как-то решать возникшую задачу. Первый — задаю самый тупой вопрос. Все, закон приняли, никому там нельзя ни жить, ничего. Как государство будет расселять людей? Предполагается ли этот вариант?

Отзывают же автоконцерны по сотне тысяч автомобилей для замены каких-то проводочков в системе охлаждения двигателя. BMW на днях отозвал 700 тысяч автомобилей по всему миру, потому что он чего-то сам загорается на выключенном моторе. 700 тысяч автомобилей. Умножьте на среднюю цену одного автомобиля, восхититесь масштабом проводимой работы.

Возможно ли отселение людей, предоставление им равноценного жилья? Аспект? Аспект. Надо его выносить в паблик? Наверное, надо, чтобы люди как-то начинали заранее готовиться. Вообще рассматривается ли подобный механизм полного или частичного решения проблем?

Дальше: предусматривается ли какая-то страховая система на подобный случай? Вообще у нас рынок страховых услуг своеобразный в России, да? Сегодня застраховать свое жилье стоит космических денег. Смотрите, у нас ведь люди не страхуют жилище. В советское время каждое домохозяйство страховало свои квартиры, дачи, любое имущество. Сегодня свой круг поспрашивайте: у кого-то застрахована квартира?

Д.Щ.: Кроме тех, кто под ипотекой, наверное, нет.

Т.С.: И то в обязательной части. От пожара, от проникновения, от разбитого окна никто не страхует, потому что рынок страховых услуг очень корпоративный и очень-очень, мягко говоря, странный. Любой автовладелец сталкивался с этим рынком, когда людей кидают, обманывают и ничего не выплачивают.

А ведь на самом деле владельцы собственности должны страховать свое имущество, но только не так, как это в нашем государстве любят делать, когда всех опять обяжут за страшные деньги страховки открывать. Нет, это же должен быть механизм проработанный, наподобие того механизма, как государство разработало государственные ипотечные программы всевозможные. И миллионы людей смогли с помощью этих программ получить новое жилье.

Если бы у нас существовал развитый страховой рынок в этом сегменте, то люди не стояли бы с протянутой рукой, не кричали бы на государство: «Дай нам денег, дай, компенсируй». В Тюмени последняя история нынешнего года — то же самое. С одной стороны, да, люди строились в нижней части города, всех затопило. Огромный процент строений является неузаконенным. Что-то не узаконено из-за плохой бюрократической работы чиновников, а что-то не узаконено только потому, что это элементарный самострой. Люди строят кто во что горазд. Мы это знаем на примере наших дачных садово-огороднических кооперативов.

А третий момент — люди же все равно должны страховать. Они знают, что у них в подтопляемой зоне, значит, вы должны застраховаться, какие-то расходы надо нести на это. Я понимаю, при неразвитом рынке люди скажут: «Да идите вы к черту, нам тут жить не на что, мы еще страховать будем свое жилье, которое может быть затоплено».

Тем не менее во всем мире это очень развитый механизм, очень действенный, очень помогающий именно гражданам. Кстати говоря, государству он тоже помогает, потому что не государство будет сталкиваться с недовольством людей и в конечном счете какие-то бюджеты на это выделять, а это будет делать частный страховой бизнес. Если бы этот механизм был сейчас проработан или хотя бы этот процесс был запущен, уже какую-то надежду люди могли бы получить, планируя свое будущее.

И такой вопрос тоже смешной. У нас новый генплан приняли вроде бы. Я так и не понял, принят ли в Сургуте новый генплан или нет, потому что какого-то громкого заявления на этот счет мы не слышали. Мы слышали о том, что он разрабатывается. В какой стадии он находится? Есть ли в Сургуте генплан образца не 1982 года?

Представим себе, что он в том или ином виде активно прорабатывается и даже, наверное, в какой-то фазе принят. Что, нынешний генплан не предполагает подобных проблем? Ведь любое федеральное нормотворчество — чем, кстати, российская управленческая система сильна — очень оперативно распространяется по местам. То есть любая законодательная инициатива мгновенно становится известна через систему управленческих коммуникаций, через регионы, через федеральные округа, в муниципалитетах.

И подобные вещи на местах становятся известны местным управленцам не в момент их официального озвучивания, а в момент их проработки. Более того, многие федеральные законы, если не большинство, начинают писаться после того, как сначала собирается аналитическая информация с мест.

Я думаю, что каждый муниципалитет, который находится в зоне подтопления… А еще раз: не только Югра, вся Россия у нас в зоне подтопления. У нас огромные регионы: возьмите Восточную Сибирь, Иркутская область — там чуть ли не вся область в зоне подтопления. Бассейн Волги — разве не зона подтопления? Или Северо-Запад России. А что, Петербург — это не зона подтопления?

Д.Щ.: Да, Карелия та же, естественно.

Т.С.: Нет, в Питере если прорвет, так его, как Голландию, точно так же все накроет водой. То есть у нас страна водная. Самое большое количество, по-моему, водных ресурсов на планете в России. А что это «по-моему»? Точно, у нас один Байкал закрывает 90% пресной воды на Земле. И считайте, сколько у нас рек и озер, а сколько у нас вечной мерзлоты, которая, кстати говоря, видимо, имеет тоже некоторую тенденцию подтаивать в свете климатических изменений. Соответственно, места же тоже должны эту информацию отрабатывать и перед принятием подобных законов отправлять в федеральное правительство.

И наши стратегии бесконечные, которые в Сургуте пишутся, на которые выделяются миллионы, их презентуют красиво, с лазерами, указками, чего-то по сцене показывают, графики. Это тоже должно туда вписываться. Что, если город Сургут или Югра презентуют себя как технологический кластер, как центр российской нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, местные власти не контактируют с тем же Газпромом, который отвечает за магистральные газопроводы в Сургуте? Что, Газпром не может поделиться своими планами по строительству газопроводов, по их эксплуатации, по обеспечению системы безопасности, по пресловутой охранной зоне?

Все равно же это какой-то профессиональный контакт, в том числе для организации удобной работы корпорации под названием Газпром в нашем регионе, на территории нашего города, и для обеспечения комфортной жизни жителям.

Первые проблемы с магистральными газопроводами возникли еще при администрации Александра Сидорова. Первый тогда был информационный повод, когда несколько дачных кооперативов в Сургуте прямо подпадали под снос. Прямо под снос. У меня была дача в «Заречном-45», и он состоит из семи, восьми или из девяти улиц, я не помню, параллельно просто идут. И четыре улицы прямо по закону надо было сносить. Бегали люди, кричали. Это было сколько — 15 лет назад.

А что за это время изменилось? Просто затихло. То есть проблема же не решена. А вдруг действительно сейчас будут сносить? А вдруг действительно сейчас государство скажет: «Ладно, мы вам будем давать компенсацию по 5 тысяч рублей за дачу»? Понимаете?

Поэтому это такой большой, очень вязкий клубок проблем, который распутывать и распутывать. Самое грустное будет, если примут эти нормы в безапелляционном порядке, дадут какой-то дедлайн всем. Корпорации вообще не будут ни с чем считаться, вытащат бульдозеры и пойдут чистить пять километров своих.

А жители забегают, забегают, будут писать везде жалобы, воззвания. Поэтому эти вопросы я бы параллельно, мне так кажется, попытался тоже выносить в повестку обсуждения с региональным руководством, с федеральным руководством. Страховые механизмы и приведение норм в какое-то удобоваримое состояние в соответствии с нынешним высокотехнологичным, как считается, временем.

Все-таки не Советский Союз, когда строили общественные здания с пятерным запасом прочности, в расчете на прямое попадание ядерной бомбы. Не те времена. Наверное, можно тут что-то подвинуть.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, выскажите свои идеи по этому поводу: что думаете по поводу всей этой ситуации, в которой Сургут оказался с подтоплениями, с газопроводами, и что с этим всем делать.

А расшифровку нашего разговора вы прочитаете на siapress.ru. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся с вами. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен загадочному исчезновению памятника дружбы народов возле Центрального рынка.