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​Сургутянам начислили почти 1,5 млрд рублей имущественных налогов. Что изменилось в этом году и кому положены льготы

До 1 декабря сургутянам нужно заплатить налоги за квартиры, землю и транспорт − разбираемся в начислениях, льготах и новых уведомлениях

​Сургутянам начислили почти 1,5 млрд рублей имущественных налогов. Что изменилось в этом году и кому положены льготы
Фото: СИА-ПРЕСС

Сургутянам начислили 1,46 млрд рублей имущественных налогов за 2025 год. Около 900 млн рублей из этой суммы власти рассчитывают получить в городской бюджет. Заплатить налоги на транспорт, недвижимость и землю нужно до 1 декабря. В этом году изменился вид налоговых уведомлений, а большая их часть теперь поступает в электронном формате. О новых правилах, льготах и самых крупных начислениях СИА-ПРЕСС рассказали представители налоговой службы и администрации Сургута.

Сколько налогов начислили сургутянам

За 2025 год жителям Сургута начислили 1 млрд 460 млн рублей имущественных налогов. Речь идет о налогах на транспорт, недвижимость и земельные участки. В городе насчитывается 163 тысячи транспортных средств, которые облагаются налогом. Это почти 26% от общего количества в Югре. Кроме того, налогообложению подлежат 151 тысяча объектов недвижимости и 30 тысяч земельных участков.

При этом в городской бюджет от имущественных налогов в этом году ожидают около 900 млн рублей. Земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью остаются в Сургуте, а от транспортного налога город получает 20%. «Это весомая сумма для городского бюджета, которая позволяет всю зиму, например, содержать дороги, очищать их от снега, вывозить снег или отремонтировать капитальным ремонтом две школы», − рассказала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

По ее словам, поступления от транспортного налога город обязан направлять на ремонт дорог. Эти средства формируют муниципальный дорожный фонд, а дополнительные деньги на дорожные работы Сургут получает из окружного бюджета.

В прошлом году Сургут занял второе место среди муниципалитетов Югры по уплате имущественных налогов. Представители налоговой службы отметили, что жители погасили почти 99% начислений за предыдущий период. Непогашенная сумма, по озвученной на пресс-конференции информации, составила около 140 млн рублей.

Рекордсмены: 5,2 млн за один объект и более 200 тысяч за автомобиль

Отдельно налоговики рассказали о самых крупных начислениях. В Сургуте есть 42 объекта недвижимости, по каждому из которых годовой налог превысил миллион рублей. В основном это торговые и офисные помещения. Например, на один из объектов владельцу начислили 5 млн 243 тысячи рублей.

Среди земельных участков три получили начисления более миллиона рублей, еще по 19 участкам сумма налога превысила 500 тысяч рублей.

Высокие налоги платят и владельцы дорогих автомобилей. В Сургуте насчитали 16 машин, налог на каждую из которых превышает 200 тысяч рублей. Среди них 11 автомобилей Mercedes-Benz, два Bentley, два Lamborghini и один Audi.

Кому положены налоговые льготы

В Сургуте льготами по имущественным налогам пользуются десятки тысяч жителей. Среди основных категорий − пенсионеры, предпенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Как сообщили представители налоговой службы, за 2025 год:

  • льготы по транспортному налогу получили 43 тысячи налогоплательщиков, сумма налога по этим льготам составила 93,5 млн рублей;
  • льготами по налогу на имущество воспользовались 85 тысяч человек, сумма составила 132 млн рублей;
  • по земельному налогу льготы получили 20 тысяч жителей, сумма составила 30 млн рублей.

Отдельное изменение касается участников СВО, ветеранов боевых действий и членов семей участников спецоперации. Новые положения Налогового кодекса позволяют применять льготу по транспортному налогу к периодам начиная с 2022 года. Налоговая служба Югры уже выполнила перерасчеты по заявлениям жителей. В результате сумму начислений уменьшили на 31 млн рублей. При этом льготы распространяются не на всех родственников участников СВО. Например, родители не входят в соответствующую категорию автоматически. Они могут претендовать на льготу при наличии документов, подтверждающих, что находились на иждивении участника спецоперации.

Узнать о положенных льготах можно на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого необходимо выбрать регион, вид налога и категорию налогоплательщика.

Почему налоговые уведомления изменились

Одно из главных изменений этого года касается налоговых уведомлений. Теперь в них отражается больше информации о доходах граждан, в том числе о суммах, с которых налог уже удержал работодатель. Это связано, в частности, с введением с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Для основных доходов базовая ставка составляет 13%, однако при превышении годового дохода в 2,4 млн рублей ставка для суммы превышения увеличивается.

«В уведомления сейчас включаются все доходы налогоплательщика. Поэтому человек может видеть там зарплату, налоговые вычеты и другие сведения за отчетный период», − пояснила представитель налоговой службы Надежда Прохорова.

При этом наличие сведений о доходе в уведомлении само по себе не означает, что человеку нужно повторно платить налог со всей указанной суммы. Разобраться в начислениях, по словам Прохоровой, помогает специальный раздел «Налоговое уведомление 2026» на официальном сайте ФНС. Там опубликованы разъяснения и видеоинструкция о том, как читать документ.

Почему уведомление может не прийти

В этом году налоговые службы Югры направили 829 тысяч уведомлений. Около 94% из них поступили в электронном виде. Получить документ можно через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги». Бумажные уведомления также направляют по почте в предусмотренных случаях.

Однако отсутствие письма не всегда означает ошибку. Как отметили представители налоговой службы, уведомление могут не направить, если общая сумма исчисленных налогов не превышает 300 рублей. В таком случае начисления могут включить в уведомление позднее, в пределах установленного трехлетнего срока. Еще одна причина − полное освобождение от налога благодаря льготам. Например, пенсионер, у которого в собственности только одна квартира и нет других облагаемых налогом объектов, может вообще не получить уведомление.

Если же налог должен быть начислен, но уведомления нет, специалисты рекомендуют проверить личный кабинет или обратиться в налоговую службу.

Как заплатить налог за ребенка

Если несовершеннолетнему принадлежит квартира, доля в недвижимости или другое имущество, на него также могут начислить налог. Родители могут получать уведомления за детей и оплачивать начисления через свой личный кабинет налогоплательщика. Для этого в сервисе ФНС предусмотрена функция «Семейный доступ». Чтобы подключить ее, личные кабинеты должны быть и у родителя, и у ребенка. После подключения сведения о налогах несовершеннолетнего будут доступны взрослому.

Как оплатить налог и не попасться мошенникам

Оплатить налоги за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Сделать это можно несколькими способами:

  • в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
  • через портал «Госуслуги»;
  • в банковском приложении по QR-коду из уведомления;
  • лично в банке.

Представители налоговой службы рекомендуют заранее проверить начисления и сведения об объектах имущества. Если в уведомлении есть ошибки, стоит обратиться в ФНС, не откладывая вопрос до последнего дня.

Налоговики также предупредили об участившихся попытках мошенничества. По их словам, жители обращаются в инспекцию после получения сообщений в мессенджере Max. В таких сообщениях неизвестные сообщают о якобы неоплаченных налогах и предлагают перейти по ссылке. В ФНС подчеркнули, что не проводят массовых рассылок налоговых уведомлений через Max. Официальные документы поступают через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или Почту России.


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06 ноября в 17:05, просмотров: 349, комментариев: 0
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