Главные изменения ноября для югорчан ‒ от поддержки семей до контроля за должниками

В ноябре в России вступят в силу новые законы и правила. В Югре изменения затронут социальную помощь, выплаты приемным родителям и получение социального жилья. На федеральном уровне обновятся правила выдворения иностранцев, страхования опасных объектов и работы с кредитными историями. Подробнее о нововведениях ноября ‒ в обзоре СИА-ПРЕСС.

Югорский стаж начнут считать по-новому

С 13 ноября в Югре изменятся правила получения некоторых социальных выплат. Теперь при подсчете обязательных десяти лет проживания в округе будут учитывать только время, когда человек уже имел российское гражданство. Например, если он переехал в Югру десять лет назад, но получил паспорт РФ только пять лет назад, в зачет пойдут лишь последние пять лет.

Также уточнили правила поддержки многодетных семей. При определенных условиях семья сможет сохранить льготы, даже если старший ребенок находится или находился под опекой. А если совершеннолетний ребенок учится очно, поддержка может сохраняться до его 23-летия.

Приемным родителям ответят за 15 дней

В Югре изменили правила назначения выплат приемным родителям. Теперь решение о выплате или отказе должны принять в течение 15 дней после подачи заявления, а еще за три дня сообщить об этом заявителю. Также уточнили причины отказа: например, деньги могут не назначить, если человек подал не все документы или указал неверные сведения.

За оценку квартиры больше платить не придется

Югорчанам упростили правила получения социального жилья для малоимущих семей. Теперь при постановке на жилищный учет им не нужно платить за оценку своей недвижимости ‒ ее стоимость будут определять по кадастровым данным. Это касается и долей в квартирах. При этом автомобили по-прежнему будут оценивать по рыночной стоимости.

Больше нарушений ‒ выше риск выдворения

С 3 ноября в России расширят список нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из страны. В перечень, в частности, вошли: мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, нарушения правил проведения митингов и некоторые другие правонарушения.

Также вырастут штрафы за некоторые нарушения правил въезда, проживания и работы в России. Новые правила коснутся и иностранных граждан, живущих и работающих в Югре.

Страховые тарифы для нефтяников пойдут вниз

С 1 ноября в России изменятся тарифы страхования опасных производств. Такая страховка нужна, чтобы выплачивать компенсации пострадавшим при авариях. Для нефтегазовых предприятий минимальный тариф снизят на 50%. Это особенно актуально для Югры, где работает много таких компаний. Однако страховка подешевеет не для всех: ее стоимость зависит от особенностей и уровня опасности конкретного объекта.

Кредитные истории станут доступнее приставам

С 26 ноября судебные приставы смогут получать больше информации о кредитных историях должников. Эти сведения помогут проверять жалобы на коллекторов и другие организации, которые занимаются взысканием долгов. Бюро кредитных историй должны будут отвечать на запросы приставов в течение пяти рабочих дней.

Штрафы и пошлины без долгого ожидания

С 1 ноября банки должны будут быстрее сообщать государству об оплате пошлин, штрафов и других платежей. Информация начнет поступать в специальную систему в течение часа. Благодаря этому гражданам не придется долго ждать, пока оплата отобразится в государственных базах данных.

Выходной посреди рабочей недели

В среду, 4 ноября, в России отметят День народного единства. Это официальный нерабочий праздничный день. Для сотрудников с обычной пятидневной рабочей неделей вторник, 3 ноября, будет сокращенным на один час. Так, большинство работающих по пятидневке россиян отдохнут 4 ноября, а затем вернутся к работе в четверг, 5 ноября.