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​Выборы в Сургуте: 57,9% явки, 2,9 тысячи недействительных бюллетеней и 16 жалоб

Председатель ТИК Сургута рассказала об итогах трехдневного голосования

​Выборы в Сургуте: 57,9% явки, 2,9 тысячи недействительных бюллетеней и 16 жалоб
Фото: администрация Сургута

В Сургуте начали подводить итоги выборов сразу по нескольким избирательным кампаниям. По словам председателя городской ТИК Светланы Гараниной, всего в голосовании приняли участие 173 143 человека − 57,9% избирателей. Для сравнения, в 2021 году явка в городе составляла 35%. В обзоре − самые заметные цифры выборов в Сургуте, работа участков, жалобы наблюдателей и изменения в составе городской Думы.

Более двух тысяч человек считали голоса

В Сургуте работали 130 участковых избирательных комиссий, в каждой − в среднем от 14 до 16 человек. «Это более 2 тысяч человек проводили подсчеты голосов. Причем проводили вручную», − указала Гаранина.

На каждом участке комиссия работала сразу с семью видами бюллетеней. Всего в городскую ТИК поступило более 2 млн бюллетеней разных уровней.

Недействительными признали 2 935 бюллетеней. Как объяснила Гаранина, одна из распространенных причин − избиратель ставил больше знаков, чем разрешено в конкретном бюллетене.

«Всегда в шапке избирательного бюллетеня прописывается, сколько знаков нужно поставить в избирательном бюллетене, чтобы он был признан действительным. Кто-то ставил два, кто-то невнимательно прочитал. В этом случае избирательный бюллетень считается недействительным, если больше одного знака в квадратах», − пояснила председатель ТИК.

На участки пожаловались 16 раз

За весь период избирательной кампании в ТИК поступило 16 обращений и жалоб. Несколько из них в дни голосования поступили от наблюдателей одной из политических партий с разных участков. При этом, по словам Гараниной, от общественных наблюдателей и представителей других партий с этих же участков жалоб не поступало.

Председатель ТИК рассказала, что часть претензий была связана с трактовкой правил работы со списками избирателей и попытками фотографировать содержащие персональные данные документы.

«В списках есть персональные данные. Это запрещено снимать без уведомления и без желания избирателей. И в связи с этим, когда им делают замечания, начинаются вот такие жалобы», − сказала Гаранина.

По ее словам, все поступившие жалобы комиссия признала необоснованными, а до суда ни одна из них не дошла.

Где голосовали активнее всего

Наиболее высокая явка, по информации председателя ТИК, была в центральной части Сургута. Более низкие показатели традиционно зафиксировали на участках, связанных с дачными кооперативами: там зарегистрировано много избирателей, которые фактически в городе не находятся. В качестве примера Гаранина привела участок №409, где зарегистрировано около 3,3 тысячи избирателей.

Почти две тысячи человек проголосовали вне обычного участка

В Сургуте 1 995 человек проголосовали вне помещения для голосования. В это число вошли избиратели, голосовавшие на дому, в местах временного пребывания и стационарах лечебных учреждений, а также в изоляторах временного содержания.

Кроме того, в городе работала мониторинговая группа уполномоченного по правам человека. По словам Гараниной, замечаний к работе УИК и избирательным участкам от нее не поступило.

Новая Дума Сургута обновится примерно наполовину

ТИК признала выборы депутатов Думы Сургута восьмого созыва состоявшимися и действительными. В новый созыв избрали 25 депутатов по одномандатным округам.

Гаранина оценила обновление состава Думы примерно в 50%, отметив, что при этом в списке осталось немало знакомых фамилий.

В городской Думе расклад предварительно известен: «Единая Россия» забрала 24 из 25 мандатов. Но выборы определили состав не только Сургутской Думы − посмотрите, как распределились места в Думе Югры и Тюменской областной Думе.

Официальная процедура оформления результатов еще продолжается. Избранные кандидаты должны предоставить в комиссию сведения об отсутствии обстоятельств, несовместимых со статусом депутата. Публикацию постановлений ТИК планируют в газете «Сургутские ведомости», а заседание комиссии по регистрации избранных депутатов − на следующей неделе.

При этом ТИК отдельно напомнила, что оперативные данные, появлявшиеся на сайте администрации Сургута, носили предварительный характер. Официальная информация о результатах размещается в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Выбор сургутян на региональном уровне

Жители Сургута также определили представителей в Думу Югры. По данным, озвученным председателем городской ТИК Светланой Гараниной, наибольшее число голосов в городе по одномандатным округам получили Александр Сальников, Олег Ваховский, Ирина Урванцева, Лариса Белоцерковцева и Сергей Кульпин.

Почему сургутяне активнее ходили на выборы

Светлана Гаранина связала высокую явку сразу с несколькими факторами. По ее словам, свою роль сыграли сплоченность жителей города, информирование избирателей и работа проекта «ИнформУИК». Дополнительно о голосовании жителям рассказывали участковые комиссии, которые посещали предприятия, организации и учебные заведения Сургута.

Вместе с этим председатель ТИК отдельно отметила работу СМИ, предприятий и организаций города, которые также участвовали в информировании жителей о выборах.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Сургута за проявленную активность. Люди пришли на избирательные участки, несмотря на прекраснейшую погоду; представителей СМИ, которые информировали избирателей о необходимости выполнить гражданский долг; организации и всех, кто был задействован в избирательном процессе», − отметила Светлана Гаранина.

Напоминаем, 18, 19 и 20 сентября сургутяне выбирали депутатов в Думы четырех уровней – Государственную, Тюменскую областную, окружную и городскую.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 110, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdSC5pF реклама на siapress.ru
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