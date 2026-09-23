Ремонт детской поликлиники на Энергетиков в Сургуте планируют завершить в 2026 году

Ремонт детской поликлиники на улице Энергетиков, 14 в Сургуте планируют завершить до конца 2026 года, хотя контракт действует до конца 2027-го. Как сообщает «Стройкомплекс Югры», работы выполнены на 84 процента и идут с опережением графика. На окружном штабе поручили проработать перенос необходимого финансирования на этот год.

На заседании также уточнили сроки по другим медицинским объектам. В Пойковском завершили второй этап строительства поликлиники Нефтеюганской районной больницы на 500 посещений в смену. Разрешение на ввод рассчитывают получить до конца сентября, после чего начнется лицензирование. Переезд взрослой и детской поликлиник поставили задачу организовать до 30 октября.

В Урае новый стационар на 120 коек готовят к получению медицинской лицензии: там заканчивают настройку оборудования и проверку инженерных систем. Переезд персонала намечен на 9 октября.

На капремонте Лянторской городской больницы подрядчик сейчас работает примерно на 60 процентах площадей главного корпуса. Детскую поликлинику планируют освободить к 5 октября. После обсуждения этой ситуации в правила отбора объектов на капремонт поручили включить требование заранее гарантировать освобождение помещений.

В Ханты-Мансийске продолжают проектировать перинатальный центр на 130 коек и 180 посещений в смену. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев поручил доработать внешний облик здания и предусмотреть удобные пространства для выписки и ожидания родственников.