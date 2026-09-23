В Тюмени обсудили сохранение нематериального этнокультурного наследия области

Исследователи, педагоги и работники культуры обсудили в Тюмени, как сохранять народные традиции и передавать их следующим поколениям. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, круглый стол прошел в музейном комплексе имени И. Я. Словцова в рамках Единого дня нематериального этнокультурного достояния региона.

Руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Дмитрий Морозов отметил, что культура и наследие объединяют разные поколения. О подходах регионов к выявлению и сохранению традиций рассказала заведующая отделом этого учреждения Мария Жучкова. Своим опытом также поделились специалисты Казанского Дома культуры и Юргинского краеведческого музея.

Заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова подчеркнула, что традиции важно не только сберегать, но и делать актуальными для новых поколений. Департамент отметил благодарственными письмами экскурсовода Оксану Климерову, преподавателя детской школы искусств «Этюд» Ярославу Мельникову, народного мастера Веру Быкову и директора музея истории крестьянского быта Инну Нестерову.