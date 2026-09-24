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Сургутяне стали реже покупать осенние туры, а вылет из Москвы выбирают неохотно

Турагентства Сургута рассказали, куда жители города отправляются за пляжным отдыхом в 2026 году

Сургутяне стали реже покупать осенние туры, а вылет из Москвы выбирают неохотно
Фото: СИА-ПРЕСС

Сургутяне стали несколько реже покупать туры на осень по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к пляжному отдыху сохраняется: в сентябре еще востребована Турция, а ближе к ноябрю туристы переключаются на Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали представители трех сургутских турагентств.

«Если сравнивать конкретно сентябрь, мы же говорим сейчас именно об осени, то у нас небольшой спад, если сравнивать именно 2025 и 2026 годы. Не прямо глобальный какой-то, но может быть, например, на процентов 20 меньше спрос по сравнению с предыдущим годом», − рассказала генеральный директор туристической компании Anex Kolibri Любовь Дежурова.

О снижении спроса говорит и директор турагентства «Робинзон» Луиза Белугина. При этом в Центре горящих туров в Сургуте отмечают обратную тенденцию по отдельным направлениям. По словам руководителя компании Александры Баталовой, в этом году сургутяне чаще стали интересоваться Вьетнамом и Китаем. Одной из причин она называет увеличение количества рейсов и, соответственно, предложения.

В сентябре среди популярных направлений остается Турция. По словам Дежуровой, на нее приходится много броней именно в начале осени. В октябре и ноябре, по оценке турагентов, чаще выбирают Египет и Таиланд, также востребованы ОАЭ и Вьетнам.

«У нас заканчивается сезон Турции, и сентябрь еще очень много броней, именно по Турции. Далее октябрь, ноябрь уже у нас больше бронируется Египет, Таиланд», − сообщила Дежурова.

Для ноября у сургутян появится еще один вариант: 6 ноября можно полететь первым прямым рейсом в Таиланд. В октябре также ожидается регулярный рейс в ОАЭ.

Если говорить именно о пляжном отдыхе, представители турагентств чаще всего советуют осенью Египет и ОАЭ. При этом прямых рейсов из Сургута в Египет сейчас нет − туристы могут вылететь из Тюмени.

«Хорошая сейчас погода в Египте, в Эмиратах, в Турции заканчивается бархатный сезон. Можно во Вьетнам, но тоже там по курортам надо знать, где-то сейчас сезон, где-то не сезон. Мальдивы − круглогодичное направление», − отметила Дежурова.

Александра Баталова отдельно обращает внимание на азиатские направления. В ноябре, по ее словам, условия для отдыха становятся лучше на Пхукете, а на Хайнане к этому времени обычно заканчивается период циклонов. При этом сентябрь и октябрь для некоторых курортов Таиланда, Китая и Вьетнама остаются более дождливыми.

К слову, для тех, кто осенью не обязательно ищет море, в Сургуте сохраняется спрос и на внутренние поездки. По словам Александры Баталовой, одним из лидеров остается Санкт-Петербург − в том числе экскурсионные туры и поездки школьных групп на осенние каникулы.

На выбор сургутян влияет не только погода. В турагентстве «Робинзон» отмечают важность города вылета и стоимости поездки. По словам Луизы Белугиной, туристы чаще предпочитают вылеты из регионов, а не из Москвы.

«Город вылетов в большинстве лет, потому что с Москвы не особо сейчас хотят летать, так как все-таки очень много задержек из Москвы. С регионов как-то более охотно летают. И цены, в принципе, доступные», − добавила она.

Напоминаем, ранее Ассоциация туроператоров России рассказала, какие зарубежные курорты подходят для пляжного отдыха осенью 2026 года. Специалисты сравнили средние температуры воздуха и воды, вероятность дождей и волн, а также наличие прямых рейсов из России.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 275, комментариев: 0
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