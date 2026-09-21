В сургутском «Стерхе» открылась выставка, где привычные панельки и дворы навевают яркие воспоминания о детстве

Панельные дома, балконы и дворы вдруг наполнились красками в сургутской Галерее современного искусства «Стерх» − это открылась выставка казанского художника Ильгиза Гимранова «Хроника ускользающего времени». На первый взгляд на картинах вполне знакомый городской пейзаж, который ежедневно видят миллионы россиян. Но здесь привычные нам здания неожиданно становятся яркими и почти игрушечными.

«На самом деле проект, он не столько про архитектуру, он про детство. Только в это время все такое цветное: панельки раскрашенные, радостные, веселые», − рассказал на открытии выставки коллекционер и галерист Евгений Жудров.

Однако, как оказалось, придуманный Гимрановым мир цветных панелек существует не только на картинах, но и в Сургуте.

«Только здесь мы увидели цветные раскрашенные хрущевки. Причем в Сургуте нам рассказали, что еще не так насыщенно они раскрашены, чем, например, в Салехарде. Мы даже когда из аэропорта ехали сюда, сразу обнаружили их. Супруга говорит: смотри, как с картин Гимранова», − добавил Жудров.

Большинство работ на выставке были взяты из проекта «Хрущевочки», который впервые показали не в Казани, а в Лондоне. Евгений Жудров отправил несколько работ своим знакомым из лондонского клуба коллекционеров, после чего получил предложение провести выставку. Тема оказалась понятна и зарубежной публике: коллекционер связал это с универсальностью детских воспоминаний.

Отдельная особенность работ Гимранова − их зависимость от освещения. Галерист рассказал, как однажды одну из картин вынес на солнце: «Она так заиграла красками, как будто, знаете, если бы мне вот на улице кто-то ее обратно передал, я бы подумал: ребята, это не мое, верните то, что я вам отдавал».

Это отметили и посетители выставки: на картине «Разнотравье» свет выглядит настолько естественно, будто рассвет наступил прямо в зале «Стерха».

Есть у Гимранова и вполне конкретный художественный принцип: с конца 2000-х годов он работает только на оргалите и акрилом − холста в его работах нет. Сам материал становится частью замысла. Художник нередко оставляет отдельные участки оргалита незакрашенными и использует его естественный цвет в композиции.

На выставке есть работы, связанные непосредственно с детством самого художника. Жудров рассказывает, что некоторые изображенные места − отсылки к району Казани, где вырос Ильгиз Гимранов. Именно поэтому его работы так откликаются в сердце каждого.

При этом даже довольно серый городской пейзаж у художника меняется благодаря цвету. Коллекционер отметил, что без ярких красок многие изображенные места выглядели бы совсем иначе: «Попробуйте краски убрать − совсем там депрессивное будет, серое здание, а вот цвет все-таки дает какую-то вот эту вот эмоцию».

Коллекционер и галерист Евгений Жудров подчеркивает: красивое красивым сделать легко, а вот увидеть красоту в привычном, сером и на первый взгляд непримечательном − гораздо сложнее.

Посетить выставку «Хроника ускользающего времени» можно до 29 ноября в Галерее современного искусства «Стерх».