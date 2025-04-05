Жителям Югры рассказали, как подготовиться к дачному сезону

В преддверии дачного сезона многие стремятся за город. Чтобы дачный сезон прошел без забот, эксперты «Авито» подготовили для жителей Югры полезный чек-лист. В нем можно найти советы по ремонту крыши и фасада, а также по уходу за садовым участком.

Надежная крыша и крепкий фасад

Начните с крыши и фасада. Если кровля требует ремонта, рассмотрите гибкую черепицу.

Фасад можно обновить покраской, но для начала нужно снять старое покрытие. Для этого понадобится строительный фен. Также можно рассмотреть вариант с панелями для отделки фасада, например, термопанели.

Этот мaтepиaл состоит из утеплителя и дeкopaтивнoго слоя, имитиpующегo кирпичную кладку.

Эстетика в деталях

Один из способов преобразить внешний вид дома – заменить входную дверь или окна. Однако на многих старинных дачах сохранились прекрасные наличники – их не стоит утилизировать. Ведь это не только яркий декоративный элемент в русском стиле, но и важная функциональная деталь, которая защищает окна от влаги и закрывают стыки. Если эти элементы пришли в упадок, можно попробовать их восстановить с помощью лакокрасочных материалов и расходников. Например, можно купить фасадную водно-дисперсионную акриловую краску.

Ее можно наносить на дерево, бетон, кирпич и металл. Также перед нанесением необходимо отшлифовать деревянное покрытие: для мелких элементов можно использовать строительный фен, для работ на большей площади понадобится шлифовальная машина.

На неведомых дорожках

Для комфорта, эстетики и удобства стоит позаботиться и о покрытии дорожек. Их можно оформить в духе старины брусчаткой, либо современной тротуарной плиткой.

Важно не забыть про изоляцию от сорняков – в этом поможет геотекстиль. Еще одно универсальное и практичное решение – резиновая плитка. Также в регионе можно приобрести даже светодиодную брусчатку.

Новый забор

Деревянный забор или плетеная изгородь – дело вкуса. В начале сезона очень важно отремонтировать и покрасить не только фасад любимой дачи, но и позаботиться о том, что окружает постройки. В Югре можно приобрести классический штакетник из металла.

Другой вариант – забор жалюзи, состоящий из горизонтальных металлических перекладин. Расстояние между досками можно регулировать.

Такая конструкция легко монтируется и устойчива к сильному ветру.

Вечер у костра

Невозможно представить дачный сезон без шашлыков. Но где принимать гостей? Если участок позволяет, то можно рассмотреть обустройство зоны барбекю. Для этого стоит закупиться материалами для жаропрочного настила, а для приготовления блюд – рассмотреть приобретение мангала, либо возвести настоящую русскую печь. Навес над зоной барбекю можно построить из бруса. Например, можно приобрести полнотелый кирпич для печи.

Для работ также понадобится кладочная смесь.